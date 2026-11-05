Megacentro de Vacunación UNAM: ubicación, fechas y cómo vacunarse gratis contra COVID, influenza y sarampión

Con el fin de prevenir enfermedades propias de la temporada invernal y mantener actualizado el esquema de vacunas en México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció una gran jornada de vacunación gratuita del 9 al 13 de noviembre 2026.

En estas fechas se aplicarán hasta 100 mil dosis gratuitas contra la influenza, sarampión, neumococo y COVID-19. En Azteca Noticias te decimos la sede, horarios y cómo realizar el registro.

¿Cuándo y dónde estará el Centro de Vacunación UNAM 2026?

A través de un boletín, la UNAM explicó que el Megacentro de Vacunación se instalará en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario.

A partir del próximo lunes 9 y hasta el viernes 13 de noviembre, personal de enfermería del sector salud y pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Máxima Casa de Estudios pondrán las dosis.

A continuación te decimos todos los detalles de la jornada de vacunación gratuita.



Fechas: del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026.

Horario: de 9:00 a 14:00 horas

¿A quién va dirigido?: Público en general

Lugar: estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Requisitos y cómo registrarse para la jornada de vacunación en la UNAM

Para agilizar el proceso, la UNAM habilitó un registro previo en línea para las personas interesadas en acudir a la jornada de vacunación.

Los asistentes pueden registrarse a través de la página oficial de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) o mediante el código QR incluido en los carteles de la campaña.

Para realizar el registro, sigue estos pasos:



Ingresa al sitio oficial: https://salud.unam.mx/mega-centro-de-vacunacion/

Haz clic en el botón "Regístrate ahora".

Selecciona la fecha y el horario disponibles que mejor se adapten a tus necesidades.

Completa el formulario con tus datos personales.

Responde el cuestionario que permitirá al personal de salud conocer tu perfil antes de la vacunación.

#BoletínUNAM Vacúnate gratis contra covid, influenza, sarampión y neumococo en Megacentro de la UNAM > https://t.co/oVSR7nnW8C https://t.co/jyFndnLBTi — UNAM (@UNAM_MX) November 4, 2026

¿Qué documentos necesitas para vacunarte en la UNAM?

Uno de los requisitos anunciados es llevar la Cartilla Nacional de Salud, ya que permite consultar las vacunas que has recibido y registrar las nuevas dosis.

Antes de asistir, se recomienda revisar tu cartilla para identificar si tienes alguna vacuna pendiente. En caso de dudas, el personal de salud podrá orientarte sobre qué biológico te corresponde de acuerdo con tu edad y antecedentes de vacunación.