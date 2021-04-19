Oficial: Real Madrid y otros grandes anuncian creación de Superliga europea

El futbol, como lo conocemos está a punto de cambiar. Este domingo, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Liverpool, Manchester United y otros de los grandes clubes del mundo anunciaron al creación de una Superliga europea, la cuál va en contra de los intereses de la UEFA y la FIFA.

A través de sus redes sociales, 15 equipos compartieron un comunicado oficial en el cuál se revelan los detalles de la Superliga. En el documento se afirma que el torneo constará de 20 equipos, los 15 ‘Clubes Fundadores’ y otros cinco que se ganarán su boleto con base en sus buenas actuaciones de las temporadas previas.

Además, se establece que esta competición estará presidida por Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, y que los partidos de este torneo se jugarán entre semana, para así no interferir con los juegos de las ligas locales de cada club.

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Sin embargo, horas antes de este anunció, la UEFA, apoyada por la Real Federación de Fútbol Española, la Asociación Inglesa de Futbol (FA), la Premier League y la Federación Italiana de Giuoco Calcio, dijo que aquellos clubes que participen en la Superliga no podrán ser parte de sus ligas locales ni de la Champions League y que sus jugadores tampoco podrán representar sus selecciones en partidos oficiales.

En el comunicado publicado por los llamados ‘Clubes Fundadores’, se afirma que la pandemia les hizo darse cuenta que el modelo económico del futbol europeo ya no era redituable, por lo que se intentó negociar con la UEFA para la creación de la Superliga, que también tendrá su versión femenil, pero la confederación europea siempre se opuso.

“Este nuevo torneo anual proporcionará un crecimiento económico significativamente mayor, lo que permitirá apoyar al fútbol europeo a través de un compromiso a largo plazo, de que las aportaciones a la solidaridad, crezcan en línea con los ingresos de la nueva liga europea. Los pagos de solidaridad serán mayores que los actualmente generados por el sistema europeo de competición y se prevé que superen los 10 000 millones de euros a lo largo del periodo de compromiso de los Clubes”, se lee en el comunicado.

“Por otra parte, la nueva competición se construirá con criterios financieros de sostenibilidad, ya que todos los Clubes Fundadores se comprometen a adoptar un marco de gasto. A cambio de su compromiso, los Clubes Fundadores recibirán, en conjunto, un pago de una sola vez de 3 mil 500 millones de euros dedicado únicamente a acometer planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia del COVID”, continúa el boletín.

AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, el Chelsea FC, Barcelona, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City,Manchester United, el Real Madrid CF y Tottenham Hotspur son los ‘Clubes Fundadores’.

Comunicado Oficial: Los principales clubes europeos de fútbol anuncian la nueva Superliga.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2021

Santiago Bernabéu "creó" La Champions

Si la Superliga se vuelve una realidad como todo apunta, Florentino Pérez será considerado como uno de los padres de este torneo, así como en su momento lo fue Santiago Bernabeú para la Copa de Europa

En los años 50, la UEFA recién había nacido y la FIFA le era indiferente ante la idea de formar un torneo de clubes europeo, por lo que el apoyo del Real Madrid y de Santiago fue vital para lograr que se consolidará lo que hoy conocemos como Liga de Campeones; la directiva 'Merengue' decidió apoyar la creación de aquel nuevo torneo pues lo veía con mucho potencial.

La FIFA se opone

Este domingo, la FIFA desaprobó la llamada Superliga europea, ya que la competencia está fuera de las estructuras del fútbol internacional.

"En este contexto, la FIFA sólo puede expresar su desaprobación a una 'liga separatista europea' que está fuera de las estructuras internacionales del fútbol", dijo en un comunicado.

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