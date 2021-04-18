UEFA amenaza con excluir a clubes por ‘Superliga’

La UEFA tiene una respuesta ante la amenaza de la llamada nueva 'Superliga', que podría contar con la participación de los 15 equipos más importantes de Europa, incluyendo el Barcelona, Real Madrid y el llamado Big-6 de Inglaterra.

El organismo advirtió que no dudarán en tomar acciones jurídicas y deportivas para impedir esta nueva competencia.

"La UEFA, la Federación Inglesa de Futbol, la Premier League, la Real Federación Española de Futbol, LaLiga, la Federación Italiana de Futbol y la Serie A saben que algunos clubes ingleses, españoles e italianos están planeando anunciar la creación de una llamada Superliga cerrada", adelantó el organismo.

"Consideraremos todas las medidas a nuestro alcance, a todos los niveles, tanto judiciales como deportivos, para evitar que esto suceda. El futbol se basa en las competiciones abiertas y el mérito deportivo; no puede ser de otra manera", añade el texto.

La UEFA calificó como 'cínico' el proyecto de la Superliga europea, y señaló que esto parece ser un proyecto a beneficio para algunos clubes.

"Si esto sucediera, deseamos reiterar que nosotros, la FA, la RFEF, FIGC, Premier League, Serie A, LaLiga, además de la FIFA y todas nuestras federaciones afiliadas seguiremos unidos en esfuerzos para detener este cínico proyecto, un proyecto que se fundamenta en el interés propio de unos cuantos clubes, en un momento que la sociedad necesita solidaridad", afirmó.

La UEFA reiteró que tomarán las medidas dictadas por la FIFA al respecto, suspendiendo la participación de clubes en torneos locales y restringiendo la convocatoria de jugadores a selecciones nacionales.

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¿Qué es la Superliga?

Este proyecto lleva más de 10 años de haber sido ideado, y tiene como idea reunir a los 20 clubes más poderosos de Europa, lo que supone una amenaza directa a la UEFA Champions League.

A diferencia de la Champions, los clubes ya tendrían asegurado su lugar sin importar méritos deportivos.

Medios apuntan a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como uno de los principales impulsores del proyecto.

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