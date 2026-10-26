Un altar lleno de amor y cuidado: Elementos que sí y no debes poner en la ofrenda de Día de Muertos para tus mascotas

Un momento para recordarlos con amor. El Día de Muertos permite reencontrarnos con aquellas mascotas que dejaron una huella imborrable en nuestra vida, demostrando que su amor permanecerá para siempre con nosotros, pero ¿qué elementos lleva una ofrenda para mascotas?

Tradicionalmente, el altar de Día de Muertos para mascotas se coloca desde la mañana o tarde de 27 de octubre .

¿Qué debe llevar la ofrenda para tu perro o gato?

Para recibir a tu perro, gato u otra mascota en tu hogar, existen elementos indispensables que deben colocarse en la ofrenda de Día de Muertos para guiar su alma y representar los momentos felices que vivieron juntos.



Su fotografía y el nombre de tu mascota.

Un recipiente de agua; puede ser el que solía utilizar.

Su comida favorita; un recuerdo de lo que disfrutaba.

Un juguete, collar o recuerdo; algo que cuente su historia.

Flores de cempasúchil y papel picado; elementos tradicionales de la ofrenda .

. Una veladora; la luz que lo ayudará a encontrar el camino a casa.

Recuerda que cada familia puede adaptarlo a sus creencias y recuerdos, puedes agregar otros elementos que creas que son indispensables para recordar a tu mascota este Día de Muertos.

Este Día de Muertos podemos dedicarles un rincón a quienes compartieron nuestra vida: su fotografía, agua, su alimento favorito, un juguete y flores para acompañar sus recuerdos. ¿A quién recordarás en tu altar? Si te nace, comparte su nombre y un recuerdo bonito. https://t.co/nTwf663vmY — La Casa de Pumba (@casa_pumba) October 25, 2026

¿Qué elementos no debe llevar la ofrenda para tu mascota?

¡Cuidado con otros animalitos en casa! Para cuidar la seguridad de las mascotas actuales es importante evitar los alimentos tóxicos, bebidas alcohólicas y otros elementos que podrían poner en riesgo a tu perro o gato, pero ¿qué se debe evitar en el altar?



Chocolate y calaveritas de dulce: Contienen teobromina y altos niveles de azúcar o edulcorantes artificiales que son altamente tóxicos y letales para ellos.

Huesos cocidos: Se astillan con facilidad al morderlos y pueden perforar el esófago o los intestinos.

Bebidas alcohólicas: El alcohol suele ser letal para ellos.

Pan de muerto tradicional: El pan grasoso o azucarado puede causarles graves problemas digestivos.

Incienso o copal en espacios cerrados: Puede irritar las vías respiratorias sensibles de perros y gatos.

Es importante evitar el exceso de flor de cempasúchil, ya que contiene tiofeno, una sustancia que podría provocar irritación en la boca, salivación excesiva, vómitos y diarrea en caso de que tus mascotas lo ingieran.

¿Debo esperar todo un año para poner a mi mascota en la ofrenda de Día de Muertos?

Aunque la tradición con las personas dicta que se debe esperar un año tras el fallecimiento para colocarlo en la ofrenda, esta regla NO aplica para los perros, gatos u otras mascotas debido a que son considerados como seres putos y llenos de amor.

Al tratarse de seres considerados puros, se les puede recibir desde el primer año o meses después de su partida.