¿En Zaporiyia puede ocurrir un accidente nuclear como en Chernobyl?

Las autoridades ucranianas decidieron desconectar la planta nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica del país, con la intención de evitar un accidente nuclear como el que ocurrió en Chernobyl en 1986; pero, ¿realmente la catástrofe se puede repetir?

Desde que las tropas rusas tomaron el control de la planta de Zaporiyia, los residentes cercanos expresaron su preocupación sobre que uno de los seis reactores pudiera explotar causando un accidente nuclear como el de Chernobyl.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, indicó que cerca de la planta nuclear de Zaporiyia se habían reportado algunos incendios ocasionados por detonaciones de las tropas rusas, lo que los llevó a desconectarla.

Reuters

¿En Zaporiyia puede ocurrir una explosión como la de Chernobyl?

De acuerdo con algunos expertos, un accidente nuclear como el de 1986 en Chernobyl no podría volver a repetirse en Zaporiyia, debido a que la segunda planta cuenta con medidas de seguridad reforzadas y más modernas.

Cabe resaltar que la primera unidad de Chernobyl entró en funcionamiento en 1977, la cuarta (y última) comenzó a operar en 1983, y dos reactores más se encontraban en construcción al momento de la explosión en 1986.

En tanto, la planta nuclear de Zaporiyia empezó a funcionar en 1984, las cinco unidades restantes se fueron inaugurando poco a poco, hasta que en 1995 entró en operación la última.

Una de las principales y más importantes diferencias entre Chernobyl y Zaporiyia son los reactores utilizados en ambas plantas nucleares. Pues mientras en Chernobyl se utilizaban los RBMK, que estaban moderados por grafito, Zaporiyia utiliza reactores VVER, los cuales están refrigerados por agua a presión.

Como muchos sabemos, el 26 de abril de 1986 ocurrió el accidente nuclear de Chernobyl, donde el reactor número 4 explotó y esto hizo que se liberara radiación, hasta tal punto, que muchas personas perdieron la vida pic.twitter.com/afZI74MPa2 — Una pelirroja ahi☣ (@Unatalpelirroja) August 25, 2022

¿Qué significa la diferencia entre reactores de Chernobyl y Zaporiyia?

Jon Wolfsthal, asesor principal de Global Zero y ex director de control de armas y no proliferación del Consejo de Seguridad Nacional, explicó que los reactores de VVER de Zaporiyia no permitirían que la radiactividad saliera de la planta y se esparciera por Europa como sucedió con los de Chernobyl.

Además, Robin Grimes, un profesor de física del Imperial College de Londres, explicó a CNN que “la vasija de presión de un reactor moderno es muy robusta y puede soportar daños considerables por fenómenos como los terremotos y, hasta cierto punto, los impactos cinéticos”.

Por su parte, Leon Cizelj, presidente de la Sociedad Nuclear Europea dijo a CNN que no es muy probable que la central nuclear de Zaporiyia sufra daños, y “en el caso muy improbable de que lo sea, el problema radiactivo afectaría sobre todo a los ucranianos que viven cerca, en lugar de extenderse por todo el este de Europa, como ocurrió con Chernobyl”.