Elegir un destino de playa durante el verano implica mucho más que buscar arena blanca y mar cristalino. El clima también puede marcar la diferencia entre unas vacaciones llenas de actividades al aire libre o varios días de lluvia que obliguen a cambiar los planes. Al analizar datos históricos de precipitación y pronósticos climáticos mediante herramientas de inteligencia artificial, uno de los destinos que destaca por sus abundantes lluvias durante agosto es Puerto Vallarta, junto con la región de la Riviera Nayarit. Esto no significa que sea un mal lugar para visitar, sino que ese mes coincide con una de las etapas más intensas de la temporada de lluvias en la costa del Pacífico mexicano.

¿Por qué Puerto Vallarta recibe tanta lluvia en agosto?

Durante agosto, este Puerto Vallarta experimenta condiciones propias de la temporada de lluvias en el occidente de México, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, son influenciadas por la humedad proveniente del océano Pacífico y los sistemas tropicales que suelen desarrollarse en esta época del año.



Precipitación elevada. En promedio, Puerto Vallarta registra alrededor de 350 milímetros de lluvia durante agosto, convirtiéndolo en uno de los meses más lluviosos del año.

En promedio, Puerto Vallarta registra alrededor de 350 milímetros de lluvia durante agosto, convirtiéndolo en uno de los meses más lluviosos del año. Lluvias frecuentes. De acuerdo con Climate Data , es común que se presenten precipitaciones entre 15 y 16 días del mes, principalmente en forma de tormentas intensas.

La playa de México donde más llueve y menos se disfruta en agosto, según la IA|Canva

De acuerdo con , es común que se presenten precipitaciones entre 15 y 16 días del mes, principalmente en forma de tormentas intensas. Humedad muy alta. La humedad relativa suele mantenerse en niveles elevados, lo que incrementa la sensación de calor incluso cuando el cielo permanece nublado.

La humedad relativa suele mantenerse en niveles elevados, lo que incrementa la sensación de calor incluso cuando el cielo permanece nublado. Patrón típico del clima. Las mañanas suelen iniciar con sol o cielo parcialmente despejado, mientras que por la tarde y noche aumentan las probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas.

Consejos si planeas viajar en agosto a Puerto Vallarta

Aunque las lluvias son frecuentes, muchas personas disfrutan visitar Puerto Vallarta durante esta temporada por la menor afluencia turística y los paisajes más verdes. Si decides viajar, estas recomendaciones pueden ayudarte a aprovechar mejor tu estancia:

