Cierran la Acrópolis por intensa ola de calor en Grecia

La Acrópolis, en Atenas, fue cerrada durante cinco horas para proteger a los turistas de la intensa ola de calor que azota a Grecia y otros países del sur de Europa, donde el termómetro pasa los 40 grados celsius.

La Acrópolis es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, que todos los días recibe a miles de visitantes, quienes hacen largas filas bajo el sol para ingresar al sitio, por lo que este viernes tuvo que ser cerrada temporalmente para evitar golpes de calor o cualquier otro daño por las altas temperaturas.

Muchos de los turistas se pusieron sombreros, se abanicaba, portaban sombrillas y bebían mucha agua para mitigar el calor. Algunos tuvieron que perderse la oportunidad de visitar la zona arqueológica debido a que formaban parte de recorridos organizados, incluidos cruceros, con itinerarios establecidos para el día.

|Reuters

¿Por qué cerraron temporalmente la Acrópolis?

Una mujer fue atendida por paramédicos después de desmayarse por la intensa ola de calor, otros fueron bajados de la colina de la Acrópolis de Atenas en carretas y sillas de ruedas por la debilidad.

Un día antes, la Cruz Roja Helénica repartió botellas de agua a los visitantes y atendió a 40 personas que sufrían de mareos, desmayos y náuseas en el sitio arqueológico de Grecia.

Tras los incidentes con los turistas, las autoridades cerraron la Acrópolis, donde se encuentra el Partenón, desde el mediodía hasta las 5:00 de la tarde (hora local), tiempo en el que el calor es más fuerte.

El servicio meteorológico de Grecia pronosticó temperaturas máximas de 41 grados centígrados en Atenas para el mediodía, pero el mercurio en la colina de la Acrópolis que domina la capital griega suele ser más alto debido a su altitud y falta de sombra.

Europa sufre una intensa ola de calor

El sur de Europa se derrite ante una intensa ola de calor, los servicios meteorológicos alertan por temperaturas récord que podrían llegar la próxima semana, lo que genera temores sobre el impacto en las personas, los cultivos y los animales.

Con información de Reuters