Ola de calor cobra cientos de vidas en España y Portugal: OMS

Más de mil 700 personas han muerto como resultado de la actual ola de calor que azota España y Portugal, mientras que los incendios forestales se han extendido desde el sur de Europa hasta Escandinavia, según comentó Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa.

En respuesta a los efectos por la temperatura extrema de la actual ola de calor, la OMS ha emitido una guía de apoyo a las autoridades nacionales y locales "para salvar vidas y fortalecer la resiliencia de las comunidades y las personas frente al calor extremo".

La guía de la OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda una serie de pasos básicos que todas las personas deben seguir para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos de la ola de calor.

Heatwaves & wildfires – the consequences of #ClimateChange are getting more dire every year, claiming hundreds of thousands of lives



States need to work across borders to tackle root causes of climate change for the health of all@hans_kluge’s statement https://t.co/1ND6aGQlxu — WHO/Europe (@WHO_Europe) July 22, 2022

Recomendaciones de parte de la OMS para la ciudadanía:

-Mantenerse alejados del calor tanto como sea posible durante la noche

-Evitar la actividad física extenuante

-Asegurarse de que niños y animales no se queden en los vehículos estacionados

-Buscar consejo médico si se sufre de una enfermedad crónica o se consumen varios medicamentos.

@mhonividente #Mhoni está Super Fuerte el sol, tuve Que grabar atras del arbol para soportar lo fuerte Que está. Hay amiga Dios nos guarde a tod@s de este valor extremo amiga aca hoy vamos a estar a 43! 🔥🔥🔥🔥🥵🥵🥵🥵🥵#ExtremeHeat #HeatWave #Weather #California pic.twitter.com/Mon7xeDhtN — V e r o n i q u e 🌺🍀🙏🏻😇 (@Veronic21128303) July 22, 2022

Múltiples efectos por ola de calor en Europa

Cabe señalar que Europa ha registrado múltiples efectos de una ola de calor prolongada, que está siendo responsable de una serie de feroces incendios forestales y de una escalada de las temperaturas altas sin precedentes.

El Gobierno italiano emitió la alerta máxima por altas temperaturas provocadas por la ola de calor en 16 ciudades del país. Según las autoridades de extinción de incendios de la nación europea, se han atendido un total de 32 mil 921 incendios forestales desde el 15 de junio al 21 de julio (2022), esto es 4 mil 40 más que en el mismo período del año pasado.

Incendios forestales siguen arrasando en Europa, las llamas no dan tregua

Mientras tanto, los frecuentes incendios forestales siguen arrasando muchas partes del continente. Hasta la fecha, Italia tiene registradas 27 mil hectáreas de superficie quemada a consecuencia de los incendios, mientras Francia y España han reportado unas 40 mil y 199 mil hectáreas calcinadas, respectivamente.