VIDEO: Periodista y camarógrafo son arrastrados por enorme ola en plena transmisión en vivo

Una enorme ola sorprendió al periodista Sergio Ovejero y a su camarógrafa mientras realizaban una transmisión en vivo desde la costa de España. El impactante momento quedó grabado y generó preocupación entre los espectadores, pues el agua cubrió por completo la imagen y provocó que la conexión se interrumpiera repentinamente.

El reportero y camarógrafo de la televisión vasca, quien se encontraba informando sobre las condiciones del mar cuando el oleaje lo alcanzó junto con la integrante del equipo técnico que lo acompañaba.

Momento exacto cuando la ola los alcanza

Los hechos ocurrieron el jueves 22 de octubre de 2026, en Ondarroa, una localidad costera de Bizkaia, en el País Vasco, España. Ovejero realizaba una conexión para el programa Euskadi Quédate, de la cadena ETB, mientras explicaba el avance del temporal y el incremento previsto en la fuerza del oleaje.

Durante el reporte, una enorme masa de agua rebasó el muro de protección y golpeó directamente al periodista y a su camarógrafa. La fuerza de la ola cubrió la imagen y sacudió el equipo de grabación, por lo que la transmisión se cortó durante unos instantes.

Desde el estudio, el conductor Odei Esnaola reaccionó con sorpresa y preocupación ante lo sucedido. Al perder contacto con sus compañeros, expresó su deseo de que ambos se encontraran bien y adelantó que informaría a la audiencia cuando tuviera noticias sobre su estado.

El video del incidente comenzó a circular en redes sociales y llamó la atención por la rapidez con la que el oleaje alcanzó al equipo periodístico mientras cubría las condiciones meteorológicas.

🇪🇸 | Reportero y camarógrafo son alcanzados por una ola durante la entrada en el noticiero de España. https://t.co/sPKg57cudR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 22, 2026

¿Qué pasó con el periodista y la camarógrafa tras ser arrastrados por la ola?

Después del momento de tensión, llegaron noticias tranquilizadoras. El propio programa confirmó que tanto Sergio Ovejero como su compañera Raquel se encontraban bien y que el incidente no había pasado de un susto.

Posteriormente, el periodista volvió a aparecer en una transmisión, lo que permitió despejar la preocupación generada entre los espectadores. Además, Ovejero compartió memes sobre lo ocurrido en sus redes sociales.

