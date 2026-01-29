Tabasco bajo fuego: Ejecuciones simultáneas sacuden a Villahermosa

Mientras la política nacional se enfoca en otros temas, los habitantes de Tabasco , enfrentan una inseguridad que parece no tener techo. La capital del estado se convirtió nuevamente en el escenario de ataques directos que dejan en claro que la criminalidad ha impuesto su propia ley.

En menos de dos horas, dos hombres perdieron la vida en eventos distintos, marcando un inicio de año sumamente sangriento para la entidad.

Terror en mercado de Tabasco: El último adiós de Carlos Manuel

La jornada terminó de la peor manera para los locatarios del mercado de la colonia Casa Blanca. Cerca de las 7:30 de la noche, el estruendo de los disparos rompió la rutina de los comerciantes. En uno de los pasillos quedó el cuerpo de Carlos Manuel, un hombre de 48 años muy conocido en la zona.

Un impacto en la cabeza y otro en el torso terminaron con su vida al instante. Tras el ataque, el miedo obligó al cierre inmediato de los pocos negocios que quedaban abiertos, mientras la Guardia Nacional tomaba el control del lugar.

Lluvia de balas en la Pino Suárez: 22 casquillos y un culpable prófugo

Apenas dos horas antes del crimen en el mercado, la violencia ya se había manifestado en la colonia Pino Suárez. Alfredo Martínez, un conductor de mototaxi de 39 años, fue emboscado mientras trabajaba. La saña del ataque fue evidente: los peritos recolectaron al menos 22 casquillos en la escena del crimen.

Pese a la magnitud de la balacera y la presencia policial posterior, los sicarios lograron escapar con total impunidad, una constante que desespera a los vecinos de Villahermosa.

En #Tabasco, pedir justicia parece imposible.



Arturo Cruz fue víctima de policías de tránsito que lo despojaron de su auto y exigieron 40 mil pesos para devolverlo.



Lo más indignante: el propio Director de Tránsito le dijo que no podía hacer nada, pues “esa gente eran unos… pic.twitter.com/nbcJYcWG1m — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2026

¿Cuántos muertos van realmente en Tabasco durante el mes de enero?

La escalada de violencia en Tabasco ha generado una fuerte controversia por el conteo de víctimas. Hasta este jueves, las cifras oficiales del gobierno estatal reconocen 29 homicidios dolosos , lo que arroja un promedio de uno por día.

Sin embargo, organizaciones civiles como la Red por el Derecho a Saber sostienen que la realidad es mucho más oscura. Según sus registros, la cifra real ronda los 41 asesinatos, denunciando que no todos los hechos violentos se están reportando en las estadísticas oficiales.

El impacto de la inseguridad en México y sus estados

Lo que sucede en Tabasco es un reflejo de los desafíos que enfrenta México en materia de seguridad. Cuando las ejecuciones se vuelven “la regla” y no la excepción, la economía local se debilita y el tejido social se rompe.

La presencia de fuerzas federales no ha sido suficiente para frenar una espiral que ya suma más de un año de intensidad constante. La ciudadanía exige resultados reales más allá de los despliegues militares que suelen llegar cuando el crimen ya se cometió.

Denuncia en #Tabasco...



Arturo acusa a policías de #extorsión y robo de su vehículo en un retén de Av. Colosio, en Villahermosa. Al negarse a pagar 40 mil pesos, se llevaron su auto.



Un video grabado por su madre sería la prueba. Pese a denunciar ante la Fiscalía, su coche… pic.twitter.com/1aypdrAaGf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2026

Vivir con miedo: La realidad de la gente de a pie

Para el tabasqueño común, ir al mercado o tomar un transporte se ha vuelto una actividad de alto riesgo. La impunidad con la que operan los grupos criminales genera una sensación de abandono por parte de las autoridades.

Mientras las investigaciones se acumulan en los escritorios de la fiscalía, las familias de Carlos Manuel y Alfredo se suman a la larga lista de víctimas de una guerra que no pidieron y que parece no tener un final cercano.