México cerró 2025 bañado en sangre con más de 23 mil homicidios

México despidió el 2025 con una cifra que estremece. El país cerró el año con 23,246 homicidios, de acuerdo con cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del informe diario del Gobierno federal .

La violencia no dio tregua ni en los últimos días del año. Tan solo en diciembre se registraron 1,503 asesinatos, y el 31 de diciembre, mientras miles de personas celebraban el Año Nuevo, fueron cometidos 41 homicidios en distintas entidades del país.

Los números confirman un cierre de año marcado por la inseguridad, con estados que volvieron a colocarse como focos rojos y regiones donde la violencia ligada al crimen organizado mantiene en vilo a la población.

Diciembre 2025 en México: 41 homicidios al día

El último mes de 2025 volvió a evidenciar la persistencia de la violencia en el país. Diciembre cerró con 1,503 homicidios dolosos, de acuerdo con los reportes oficiales del Gobierno federal , elaborados con información preliminar de las fiscalías estatales.

La tendencia se sostuvo hasta la última jornada del año. El 31 de diciembre se registraron 41 homicidios, mientras millones de personas se preparaban para recibir el Año Nuevo, según el informe diario de seguridad.

Las autoridades federales precisan que estas cifras forman parte de reportes preliminares y pueden ajustarse conforme avanzan las investigaciones; sin embargo, el dato permite dimensionar la magnitud de la violencia con la que México cerró 2025.

Estados con más homicidios en el cierre de 2025

Baja California , Guerrero , Chihuahua y el Estado de México encabezaron la lista de las entidades con más homicidios en el cierre del año, de acuerdo con los registros oficiales retomados en los informes diarios.

Estas regiones concentran desde hace años altos niveles de violencia, asociados a disputas criminales, presencia de grupos armados y fallas estructurales en materia de seguridad.

Sinaloa, entre la narcoguerra y la violencia constante

Sinaloa volvió a colocarse entre las entidades más violentas del país, marcada por la narcoguerra que se vive en su territorio y que ha provocado asesinatos, enfrentamientos y una escalada de inseguridad.

La disputa entre grupos criminales ha impactado distintas zonas del estado, manteniendo un clima de tensión constante y contribuyendo de forma significativa al panorama nacional de violencia con el que México cerró el año.