¿Quién es Omar López? Suplente de Enrique Inzunza que busca ser candidato a la gubernatura de Sinaloa

Sinaloa se perfila como uno de los campos de batalla más complejos y vigilados para las elecciones intermedias de 2027. Con el proceso interno de Morena en marcha tras el cierre de sus 277 registros a nivel nacional, un nombre ha comenzado a acaparar los reflectores locales: Omar Alejandro López Campos. El actual funcionario estatal formalizó su aspiración para convertirse en el candidato oficial a la gubernatura del estado, posicionándose como una de las cartas fuertes del grupo político que hoy ostenta el poder en la entidad.

López Campos no es un jugador independiente; su postulación representa el intento de continuidad de la estructura del gobernador Rubén Rocha Moya. En un estado golpeado por las crisis de seguridad y bajo constantes señalamientos de agencias internacionales, el registro de Omar López es visto por los analistas como un movimiento de ajedrez para proteger al gobierno de cara a la segunda parte del sexenio.

Las y los saludo desde la CDMX, donde hoy realizo mi registro como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa.



Es tiempo de unidad, de atender el llamado de la presidenta @claudia_shein y seguir defendiendo la… pic.twitter.com/6m5QDUiEtb — Omar López Campos (@lopezcampos_) June 27, 2026

¿Quién es Omar López Campos? Aspirante a candidato a la gubernatura de Sinaloa

Omar López Campos ha construido su carrera política bajo la sombra y el cobijo de las dos figuras más poderosas del morenismo sinaloense: el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez.

López Campos es el suplente oficial de Enrique Inzunza en el Senado de la República. Su lealtad fue puesta a prueba cuando asumió temporalmente el escaño en la Cámara Alta para cubrir la fulminante licencia de Inzunza, operada de emergencia para sacarlo del ojo del huracán legislativo. Asimismo, ha dejado en claro su postura de defender de ambos morenistas acusados de narcotráfico.

Al ser el brazo derecho de Inzunza y un colaborador incondicional de Rocha Moya, cualquier campaña de Omar López en 2027 estará bajo el fuego cruzado de la oposición, que centrará sus ataques en las investigaciones internacionales por supuestos nexos con el narcotráfico. Para Morena, elegirlo como candidato significaría apostar por la continuidad del mismo gobierno en un estado donde el electorado exige con urgencia un cambio en la estrategia de seguridad.

