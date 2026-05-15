El modelo Sinaloa: La narcopolítica que amenaza con devorar las elecciones de 2027

Las elecciones intermedias no son poca cosa; se renueva por completo la Cámara de Diputados, se eligen 15 gubernaturas, diputados locales, presidentes municipales, regidores, y a pesar de que desde Palacio Nacional se impulsó una reforma electoral, esta no planteó siquiera algún plan para terminar con uno de los peores males de la política del país: la infiltración del narcotráfico.

Una de las gubernaturas que se renueva es Sinaloa, al mando de Rubén Rocha Moya a quien todo el partido guinda e incluso el expresidente López Obrador arropó con total seguridad. Hace unos días, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó la detención y extradición de Rubén Rocha.

Rubén Rocha Moya y Los Chapitos: ¿cuánto se pagaba en sobornos por ayuda y protección?

La red de protección a “Los Chapitos” y las solicitudes de extradición

Pero no solo contra él, también contra Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros 7 funcionarios. ¿La acusación? Los morenistas utilizaron sus cargos públicos para proteger y facilitar las operaciones del narcotráfico de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Pero aquí viene lo más grave: Una de las acusaciones incluye un apoyo electoral en las elecciones del 2021; “Los Chapitos” habrían ayudado a Rubén Rocha a ganar la gubernatura mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. Lo digo claro: no ganaron los votos, ganó el miedo impuesto por el crimen organizado.

El riesgo de la democracia secuestrada rumbo al 2027

Si este es el modelo que se impuso en Sinaloa, ¿qué nos espera para el 2027? Estamos ante el riesgo de que los puestos políticos ya no sean electos por la ciudadanía, sino por los criminales. ¿Cómo van a pedir el voto en 2027 prometiendo seguridad, cuando son ellos mismos quienes le abren la puerta de nuestra casa al crimen organizado?

El modelo de Sinaloa es un sistema que amenaza con devorar a todo México si no seguimos exigiendo planes serios para combatir la narcopolítica. Soy América López y esto es Casilla 27.