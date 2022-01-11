La variante omicron impacta en vuelos de América Latina

La variante omicron provocó dificultades en los aeropuertos de Estados Unidos y América Latina, entre ellos, México, Colombia, Brasil y Argentina, donde los turistas sufrieron por la cancelación o retrasos de vuelos.

Desde el último día del año pasado, Estados Unidos sufrió una crisis de vuelos, cuando tuvo que cancelar más de mil viajes por falta de personas, ya que muchos pilotos e integrantes de la tripulación se contagiaron con la variante omicron.

Sin embargo, Estados Unidos no fue el único país afectado, desde la detección de los primeros casos de la variante omicron, miles de vuelos fueron suspendidos alrededor del mundo, medida que aumentó con las vacaciones de fin de año, y que también se propagó por América Latina.

América Latina sufre cancelaciones de vuelos

Desde el pasado 5 de enero, el aeropuerto de la Ciudad de México informó sobre afectaciones en al menos 203 vuelos, la mayoría de la aerolínea Aeroméxico, quien tuvo que cancelar 178 vuelos.

El aeropuerto explicó que la tripulación de algunas aerolíneas se contagió de la variante omicron de Covid-19 en los últimos días, lo que mantiene el retraso y cancelaciones en vuelos nacionales e internacionales.

#AMInforma

Debido a protocolos por COVID-19, algunos vuelos han sido modificados. Conoce el estatus del tuyo aquí: https://t.co/8ZYx49TKB5 — Aeroméxico (@Aeromexico) January 8, 2022

El pasado martes 10 de enero, Argentina también registró las primeras cancelaciones de vuelos debido a la falta de personal para pilotar los aviones, debido a los contagios de omicron entre su personal.

En un solo día, Argentina canceló siete vuelos, de los cuales, seis fueron de cabotaje y el séptimo se trató de un regreso de Punta Cana, el cual se canceló debido a que la tripulación completa quedó aislada por un contagio.

Sin embargo, se espera que el número de cancelaciones aumente durante esta semana, a pesar de que varias aerolíneas argentinas aseguraron que durante estos días los viajes disminuyen, por lo que se necesita menos personal.

Otro país de América Latina que sufre por el aumento de contagios de omicron fue Colombia, donde en pleno puente festivo se cancelaron 138 vuelos, afectando a 17 mil 394 personas que no pudieron abordar.

#AtenciónPasajeros: Ante el aumento de casos en nuestra tripulación, informamos la cancelación anticipada de 53 vuelos del 8 al 16 de enero, buscando la seguridad de nuestros clientes y colaboradores. Conoce si tu vuelo fue afectado aquí: https://t.co/5lFUaOymwX — LATAM Colombia (@LATAM_CO) January 8, 2022

Avianca es la aerolínea que más vuelos canceló el fin de semana en Colombia, seguida de Viva Air. Además, las aerolíneas adelantaron que la situación de vuelos cancelados se extenderá hasta el 16 de enero.

Brasil anunció más de 500 vuelos cancelados por los contagios de omicron entre su tripulación, que se extenderá hasta el próximo mes de febrero. Las tres principales aerolíneas de Brasil Azul, Gol y Latan, confirmaron que sus operaciones fueron impactadas tanto en viajes nacionales como en internacionales.