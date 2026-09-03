“En zona de peligro": La OMM advierte que “El Niño” alcanzará intensidad “muy fuerte” y se extenderá hasta 2027

La Tierra enfrenta una nueva alerta por parte de la comunidad científica internacional. La Organización Meteorológica Mundial advirtió en su último boletín informativo sobre el crecimiento del fenómeno de "El Niño" a nivel global, señalando que las temperaturas del mar siguen subiendo a niveles preocupantes.

Esto es lo que dijo la OMM.

La OMM alerta por el crecimiento del fenómeno de "El Niño"

A través de su boletín oficial, la Organización Meteorológica Mundial confirmó que la temporada de "El Niño" ya se encuentra completamente fortalecida.

Según los especialistas, el fenómeno meteorológico está adquiriendo dimensiones considerables conforme la temperatura del mar continúa subiendo en distintas regiones del planeta.

El Niño ya está firmemente establecido y se intensificará hasta convertirse en un evento muy fuerte en los próximos meses. Las previsiones de la OMM muestran una probabilidad cercana al 100% de que persista hasta febrero de 2027 pic.twitter.com/CQWmN4vMA3 — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) September 3, 2026

El mundo entra en "zona de peligro" por clima extremo

Las autoridades ambientales comentaron que el calentamiento en los mares coloca al planeta en una zona de riesgo directo ante la presencia de eventos climáticos severos.

El aumento en la temperatura del agua altera los sistemas atmosféricos globales, incrementando la intensidad de fenómenos del clima en el mundo.

"El Niño" va a ser "muy fuerte"

Los pronósticos del organismo internacional dicen que durante los próximos meses de este año el evento ganará todavía más fuerza en el océano.

La OMM lanza la advertencia de que "El Niño" alcanzará una categoría de intensidad muy fuerte, lo que alterará de manera marcada los patrones que suceden normalmente de lluvias y temperaturas en todo el mundo.

Riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo por "El Niño"

El auumento en la fuerza de este evento del clima traerá consecuencias directas sobre el tiempo de todos los días en distintas regiones. Entre las principales amenazas contempladas por los expertos se encuentran:

Sequías severas: Periodos largos sin lluvias en zonas vulnerables.

Periodos largos sin lluvias en zonas vulnerables. Inundaciones: Lluvias intensas e inusuales en regiones costeras.

Lluvias intensas e inusuales en regiones costeras. Olas de calor: Elevación drástica de las temperaturas máximas.

Los efectos de El Niño se extenderán hasta 2027

La OMM comentó que las modificaciones en el clima no serán en un periodo corto de tiempo. Los pronósticos de los modelos meteorológicos dicen que el riesgo de sufrir fenómenos meteorológicos extremos a causa de este ciclo se mantendrá activo incluso hasta entrando el año 2027.