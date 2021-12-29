OMS espera que en 2022 se acabe “fase aguda” de la pandemia

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus dio a conocer que mantiene la esperanza de acabar la "fase aguda" de la pandemia de Covid-19 el próximo año 2022.

"Sigo siendo optimista y creo que 2022 puede ser el año en el que no sólo acabemos con la fase aguda de la pandemia, sino que también construyamos el camino a una mejor seguridad sanitaria", destacó Tedros Adhanom.

A través de una rueda de prensa, el director de la OMS pidió que la sociedad continúe siguiendo las medidas de prevención del Covid-19 pese al optimismo respecto al próximo año, ya que aún circulan las variantes delta y omicron.

En su intervención, Mike Ryan director de Emergencias Sanitarias de la OMS, precisó que en el futuro próximo "es difícil que el virus se elimine completamente, pero posiblemente cambiará a una pauta de transmisión de nivel más bajo, que cause brotes ocasionales en poblaciones no vacunadas".

"If we drive this campaign together, we’ll all be in a much better place by this time next year. Happy New Year."-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 29, 2021

OMS es optimista ante la pandemia por la baja de casos en Sudáfrica

De acuerdo con el informe epidemiológico de la OMS, los casos en Sudáfrica, el país donde se detectó la variante de Covid-19, omicron, han bajado en torno a un 30 por ciento.

Estos últimos datos de la organización también mantienen la esperanza respecto a que la “fase aguda” de la pandemia acabe el próximo año 2022.

“Confiamos en que los casos bajen en otros países como lo han hecho en Sudáfrica”, destacó al respecto el director de Emergencias Sanitarias de la OMS.

Mike Ryan, comentó que también se encuentra optimista respecto a los próximos meses, siempre y cuando se continúe avanzando en la “carrera” por la distribución igualitaria de vacunas.

“Es difícil que el virus se elimine completamente, pero posiblemente cambiará a una pauta de transmisión de nivel más bajo, que cause brotes ocasionales en poblaciones no vacunadas”, predijo el experto de la OMS.

Sin embargo, dijo que confía en que la pandemia llegue a su fin, pero que aún no se llega a ese punto, ya que todavía hay muchos “obstáculos” que superar con igualdad en el reparto de vacunas.

