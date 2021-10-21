AMLO puede enviar expertos para aprobación de vacunas: OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puede enviar expertos al organismo para que verifiquen cómo se aprueban las vacunas contra Covid-19.

Durante una conferencia de prensa, celebrada en Ginebra, el funcionario internacional reconoció que la OMS no ha tenido noticias de México de manera directa, pero hay apertura para atender cualquier inquietud.

Si tienen alguna inquietud, pueden preguntarnos, pueden enviarnos un mensaje y podemos darles una respuesta, así que esta es la primera vez que recibo información de que tienen preocupaciones.

El director de la OMS se refirió de este modo a las declaraciones de AMLO, quien señaló una “ineficiencia” en la aprobación de vacunas contra Covid-19, por parte del organismo internacional.

“Es con todo respeto una ineficiencia, ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta. Le pedí al subsecretario de Salud que me elaborara un formato de carta y voy a firmarla para que formalmente se solicite a la OMS que apruebe las vacunas”, declaró López Obrador hace unos días.

AMLO expuso que la aprobación de los biológicos es una cuestión de dominio público, ya que a su parecer no perjudican, por el contrario, protegen, pero la OMS lleva “mucho tiempo sin aprobar algunas vacunas”, como Sputnik V y Cansino.

Al respecto, Tedros indicó que México puede enviar a sus expertos para que observen cómo se realiza la aprobación, en lugar de que “el presidente realmente plantee estos problemas sin ningún contacto”.

“Una cosa me gustaría asegurarle a su excelencia el presidente: usamos datos, evidencia y principios, nada más. Las recomendaciones finales provienen de expertos con las habilidades y experiencia adecuadas, por lo que siempre usamos evidencia y ciencia”, declaró.

OMS aprueba vacunas sin hacer distinciones entre países

Por su parte, Mariangela Simao, directora general adjunta de la OMS, afirmó que el organismo utiliza estándares internacionales para aprobar cualquier vacuna desarrollada contra Covid-19.

Mencionó que como parte de los procedimientos, los fabricantes de vacunas tienen que compartir con la organización toda la información sobre su producto y que no pide otros datos, solo los que están “aceptados bajo estándares internacionales”.

“Este proceso es el mismo para todos, la OMS no hace diferenciación sobre cuál es el fabricante, en qué país está, si es de propiedad estatal, si es del sector privado, nosotros seguimos reglas que son iguales para todos”, indicó Simao.

