Vacuna Moderna crea doble de anticuerpos que la Pfizer: estudio

Las personas que recibieron la vacuna de Moderna contra Covid-19 presentaron el doble de anticuerpos que los que recibieron las dosis de Pfizer y BioNTech, según reveló un estudio publicado en The Journal of The American Medical Association (JAMA).

“Este estudio ha demostrado una inmunogenicidad humoral significativamente mayor de la vacuna SARS-CoV-2 mRNA-1273 (Moderna) en comparación con la vacuna BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), tanto en participantes infectados como no infectados, y en todas las categorías de edad”, explica el estudio.

De acuerdo con los informes de la investigación, el principio activo y el intervalo que hay entre la aplicación de la primera y la segunda dosis podrían hacer la diferencia en la respuesta inmunitaria de las vacunas.

¿Cómo se realizó el estudio de vacunación entre Moderna y Pfizer?

En el estudio participaron 1647 trabajadores sanitarios de un centro en Ziekenhuis Oost-Limburg, Bélgica a quienes les pusieron las dos dosis de RNm-1273 (Moderna) o BNT162b2 (Pfizer y BioNTech).

Con la vacuna Moderna fueron inoculados 688 voluntarios, edad media 42.2 años, el 76.7 por ciento eran mujeres y el 21.8 por ciento hombres que previamente fueron infectados con SARS-CoV-2.

En tanto, 959 fueron inoculados con las dosis de Pfizer, edad media 44.7 años, 89.9 por ciento fueron mujeres y 13.2 eran hombres, también infectados con el virus del Covid-19.

Durante el estudio se les realizó pruebas serológicas a todos los participantes antes de la vacunación y de seis a 10 semanas después de la segunda dosis, sin importar si se habían contagiado o no con el virus.

“Se observaron valores de anticuerpos más altos en los participantes vacunados con 2 dosis de ARNm-1273 [Moderna] en comparación con los vacunados con BNT162b2 [Pfizer]", concluyeron los especialistas al terminar el estudio.

Aunque ambas vacunas tienen más de un 90 por ciento de eficacia y son efectivas contra las variantes del coronavirus identificadas, incluyendo la nueva variante delta, Moderna contiene 100 microgramos de principio activo, mientras que Pfizer tiene 30 microgramos.

Además, las dosis de la biotecnológica se aplican con cuatro semanas de diferencia, mientras que la farmacéutica separa su esquema de vacunación en tres semanas para recibir las dos dosis.

De acuerdo con los autores del estudio, estos factores podrían influir en el resultado.

