OMS anuncia liberación de licencia de prueba serológica de Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) finalizó una acuerdo de licencia con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CSIC) para liberar una prueba serológica que puede detectar el Covid-19 en el organismo humano y que será gratuita para países de bajos recursos.

A través de un comunicado, ambas organizaciones explicaron que la prueba serológica analiza la presencia de anticuerpos de SARS-CoV-2 desarrollados en el organismo, ya sea por algún contagio de Covid-19 o por la vacuna.

El objetivo de la licencia es facilitar la fabricación y comercialización de la prueba serológica en todo el mundo, por lo que la OMS y el CSIC contarán con todas las patentes relacionadas y el material biológico necesario para la fabricación de la prueba.

Asimismo, las organizaciones señalaron que la licencia de la prueba serológica de Covid-19 será gratuita para países de bajos o de medianos recursos y será válida hasta la fecha de vencimiento de la última patente.

El CSIC firma un acuerdo de licencia mundial con @MedsPatentPool para que sus test de anticuerpos de covid-19 lleguen a los países en desarrollo. Se enmarca en la iniciativa de Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19 (C-TAP) de la OMS @WHO

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De acuerdo con la OMS, dicha la tecnología del test dio como resultado cuatro pruebas diferentes, una de ellas logró distinguir la respuesta inmune de las personas infectadas con Covid-19, lo que podría ayudar a realizar más investigaciones sobre la duración de la inmunidad después del contagio y la eficacia de las vacunas.

Cómo se usan las pruebas serológicas de Covid-19

La OMS indicó que las pruebas serológicas de Covid-19 son fáciles de usar y adecuadas para todos los entornos, incluso en laboratorios básicos como los que se encuentran en zonas rurales de países de bajos recursos.

Detalló que los resultados de la prueba serológica se pueden leer a simple vista comparándolos con una tabla de colores, aunque recomendó utilizar un lector especializado para una mayor precisión.

“Este es el tipo de licencia abierta y transparente que necesitamos para ampliar el acceso durante y después de la pandemia. Insto a los desarrolladores de vacunas, tratamientos y diagnósticos Covid-19 a seguir este ejemplo para cambiar el rumbo de la pandemia y la devastadora desigualdad global que ha puesto de relieve”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.