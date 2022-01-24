Sinovac aumenta protección con refuerzo de Pfizer, AstraZeneca o J&J

Sinovac aumenta refuerzo con inyecciones de Pfizer, AstraZeneca o J&J (Johnson & Johnson). Conforme a un reciente estudio, una tercera dosis de refuerzo con una vacuna contra el Covid-19 producida por AstraZeneca, Pfizer-BioNTech o Johnson & Johnson aumenta significativamente los niveles de anticuerpos de quienes recibieron previamente dos dosis de la inyección CoronaVac de Sinovac.

A las personas que fueron vacunados con Sinovac, un recierte estudio reveló que una tercera dosis de refuerzo con un vacuana de AstraZeneca, Pfizer o Johnson & Johnson, aumenta significativamente los niveles de anticuerpos de quienes recibieron previamente dos dosis de la inyección CoronaVac de Sinovac.

CoronaVac tem proteção maior com reforço de Pfizer, AstraZeneca ou J&J https://t.co/sWG1kx8N94 — exame (@exame) January 24, 2022

Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson, excelentes refuerzos para vacunados con Sinovac

El estudio reveló que CoronaVac, la vacuna desarrollada por Sinovac, recibió el mayor refuerzo de una inyección de vector viral o ARNm, incluso contra las variantes delta y ómicron del Covid-19, reportaron investigadores de Brasil y de la Universidad de Oxford.

La vacuna de Sinovac, empresa con sede en China, utiliza una versión inactivada, o muerta, de una cepa de coronavirus que se aisló de un paciente en China.

Actualmente la vacuna de Sinovac está aprobada en más de 50 países, entre ellos Brasil, Chile, China, Argentina, Sudáfrica y Turquía.

Andrew Pollard, director del Oxford Vaccine Group y responsable del estudio, señaló que "Este estudio ofrece importantes opciones para las autoridades políticas de los numerosos países en los que se han utilizado vacunas inactivadas".

Giving COVID-19 vaccines from either AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech or Johnson & Johnson as a booster after two doses of the COVID-19 inactivated-virus vaccine from Sinovac , leads to significantly higher antibodies, a study has found. https://t.co/1INyzZUw9I — Reuters Health (@Reuters_Health) January 24, 2022

Vacunados con Sinovac reciben fuerte refuerzo con Pfizer, AstraZeneca o J&J

Otro estudio realizado en diciembre pasado, descubrió que la inyección de dos dosis de Sinovac seguida de una dosis de refuerzo de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech mostraba una menor respuesta inmunitaria contra la variante ómicron en comparación con otras mutaciones.

Las vacunas con vectores virales, como las desarrolladas por AstraZeneca-Oxford y Johnson & Johnson (J&J), utilizan una versión debilitada de otro virus para administrar las proteínas del virus contra el que se busca protección.

La vacuna de ARNm de Pfizer y BioNTech enseña al organismo a fabricar anticuerpos contra las infecciones mediante señales químicas.

Una tercera dosis de CoronaVac, desarrollada por Sinovac, también aumentó los anticuerpos, pero los resultados fueron mejores cuando se utilizó una vacuna diferente, según el último estudio que incluyó a 1,240 voluntarios de las ciudades brasileñas de Sao Paulo y Salvador.