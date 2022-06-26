OMS asegura que la viruela del mono aún no es emergencia sanitaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la viruela del monot odavía no es considerada una emergencia mundial; sin embargo, Tedros Adhanom Ghebreyesus , director general de la entidad confensó sentirse profundamente preocupado por el brote.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la etiqueta de “emergencia mundial” sólo se aplica actualmente a la pandemia deCovid-19 y a los esfuerzos en curso por erradicar la poliomelitis, asegurando que la organización se encuentra en una posición complicada después de la pandemia registrada hace dos años.

Deeply concerned about the #Monkeypox outbreak, which represents a serious, evolving threat. I convened an Emergency Committee. The experts advised that it currently doesn't constitute a Public Health Emergency of International Concern. My statement: https://t.co/sZIlUSdoGM pic.twitter.com/puOwg4RFTX — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 25, 2022

Se han registrado alrededor de 3 mil 200 caso de viruela del mono

Hasta ahora, en las últimas seis semanas, se han registrado más de 3 mil 200 casos confirmados de viruela del mono y una muerte eb 48 países donde no suele haber propagación de este enfermedad.

Por otro lado, en lo que va del año, se han registrado mil 500 casos y 70 muertes en África central, donde la viruela del mono es más común, principalmente en la República Democrática del Congo.

La viruela del mono, una enfermedad vírica que provoca síntomas parecidos a los de la gripe y lesiones en la piel, se ha extendido sobre todo entre los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres fuera de los países donde es endémica.

Hay vacunas y tratamientos disponibles para la viruela del mono, aunque su oferta es limitada.

FILE PHOTO: Test tubes labelled “Monkeypox virus positive and negative” are seen in this illustration taken May 23, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo|DADO RUVIC/REUTERS

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono una enfermedad provocada por un virus que transmiten los animales, como roedores y primates, a las personas. También tiene una propagación secundaria que ocurre de una persona a otra.

El virus de la viruela del mono pertenece al género Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae; aunque se desconoce su reservorio natural, los roedores africanos y los primates no humanos pueden albergar el virus e infectar a las personas.

Con información de Reuters.

