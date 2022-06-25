Pekín reabrirá escuelas; Shanghái canta victoria sobre el Covid-19

La ciudad de Pekín, China, anunció que las escuelas primarias y secundarias, reanuden sus clases presenciales, mientras que Shanghái se declara victorioso sobre el Covid-19 después de que la ciudad reportara cero nuevos casos locales por primera vez en dos meses.

Las dos principales ciudades de China se encontraban entre varias urbes que implementaron restricciones para detener la propagación de la variante ómicron en los meses de marzo y mayo.

Los esfuerzos de la política de China “Cero Covid” han reducido notablemente el número de casos; sin embargo las medidas tan estrictas que se tomaron causaron el enojo y protestas de algunos ciudadanos, además de afectar fuertemente la economía del país.

Beijing to reopen schools, Shanghai declares victory over COVID https://t.co/WZ7uphAefW pic.twitter.com/InBjtvmJPA — Reuters (@Reuters) June 25, 2022

Escuelas de Pekín reabrirán el próximo lunes

Después de registrar una tendencia a la baja de casos por Covid-19, la Comisión de Educación de la Capital de China, informó que los estudiantes de primaria y secundaria podrán regresar a las escuelas a partir del próximo lunes.

Por su parte, los jardines de niños (kinder) podrán reanudar actividades hasta el próximo 4 de julio; mientras que a los estudiantes de preparatoria y último año de secundaria regresaran a las escuelas a partir del 2 de junio.

Pekín cerró sus escuelas a principios de mayo y pidió a los estudiantes que tomaran sus clases en línea, debido al aumento de los casos por Covid-19 transmitidos localmente.

Primary and middle school students and kindergarten children in Beijing will gradually return to campus as the COVID-19 epidemic wanes in the city https://t.co/juj5cwdIu6 pic.twitter.com/jgG2IgUrTF — China Xinhua News (@XHNews) June 25, 2022

Actividades deportivas se reanudaran hasta el 27 de junio

El Buró Municipal de Deportes de Pekín declaró que las actividades deportivas para los jóvenes podrán reanudarse en lugares no escolares a partir del 27 de junio, sólo áreas donde no se reporten casos comunitarios durante siete días.

Shanghái se declara victorioso ante Covid-19

Li Qiang, jefe del Patido Comunista de Shanghái, expresó que las autoridades de la ciudad habían ganado la guerra para defender a Shanghái contra el Covid-19 al implementar las instrucciones del presidente de China Xi Jiníng.

Sin embargo, la ciudad continúa en vilo. A la mayoría de los estudiantes no se les ha permitido reanudar clases presenciales, además de que todavía está prohibido comer en el interior.

También se planea continuar realizado pruebas PCR masivas a sus 25 millones de residentes todos los fines de semana hasta finales de julio.

Con información de Reuters.

