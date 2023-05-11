OMS levanta emergencia sanitaria por viruela símica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó este jueves 11 de mayo de 2023 levantar la emergencia sanitaria por viruela símica en el mundo, de acuerdo con el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El líder de la OMS detalló que el Comité de emergencias por esta enfermedad sostuvo una reunión, en la cual hizo la recomendación de levantar la emergencia que duró 10 meses.

“Ayer, el Comité de Emergencias por Viruela Símica sostuvo una reunión y me recomendó que el brote en varios países de viruela símica ya no representa una emergencia de salud pública de preocupación internacional”, declaró Adhanom Ghebreyesus.

Sin embargo, el director de la OMS acotó que en forma similar a como ocurrió con el levantamiento de la emergencia por Covid-19, esto no significa que el virus desaparezca, ya que ambos patógenos siguen representando “retos significativos de salud pública que requieren una respuesta robusta, proactiva y sustentable”.

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"I have accepted that advice, and am pleased to declare that #mpox is no longer a global health emergency"-@DrTedros https://t.co/MAZi0HgFjq pic.twitter.com/fuBQDwrdhX — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 11, 2023

¿Cómo respondió la OMS ante el brote de la viruela del mono o símica?

Desde principios de mayo del 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó casos de viruela símica o del mono en países de Europa y América porque representaban un número alto inusual, además de la amplia propagación geográfica del virus.

El 23 de julio de 2022, la OMS declaró como emergencia de salud pública el brote mundial de viruela símica y preparó un plan de respuesta y orientación que fomentó la coordinación entre naciones, así como el monitoreo y el intercambio de información acerca de la evolución del brote, lo cual garantizó la atención médica segura y de calidad, además de la prevención y el acceso a medicamentos efectivos.

Para la OMS fue fudamental la vigilancia, el diagnóstico, la comunicación de riesgos y la participación de la comunidad para detener el brote de viruela símica o del mono.

