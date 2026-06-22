Lluvias muy fuertes azotarán gran parte de México esta semana: estados en riesgo por el clima

¡Prepárate con las lluvias! México volverá a vivir una semana complicada gracias a un clima con fuertes precipitaciones en el norte, centro y sur del país; esto debido a una onda tropical.

Pronóstico de lluvias para este lunes 22 de junio de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (centro, este y sur).

: Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (centro, este y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (centro y oeste), Puebla (sureste) y Tabasco (sur).

Durango (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (centro y oeste), Puebla (sureste) y Tabasco (sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste), Colima, Michoacán (norte y este), Guerrero (centro y este), Guanajuato (sur), Estado de México (oeste) y Campeche (suroeste).

Zacatecas (oeste), Colima, Michoacán (norte y este), Guerrero (centro y este), Guanajuato (sur), Estado de México (oeste) y Campeche (suroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila y Nuevo León.

⛈️📷 Para entidades del occidente, sur y sureste de #México, se pronostican #Chubascos con #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 70 km/h, durante esta noche. Más información en los gráficos 📷 ⬇️ pic.twitter.com/hF7RiKC3x4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 22, 2026

Ola de calor en México; estados afectados lunes 22 de junio

Las lluvias serán constantes, pero también se pronostica ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México, prevaleciendo la onda de calor en:



Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Coahuila.

A continuación, te compartimos el pronóstico completo de temperaturas para este lunes 22 de junio:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Coahuila (norte, centro y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Morelos.

Clima en CDMX y Edomex 22 de junio 2026

El clima en la capital y el Estado de México se mantendrá variable, con cambio notable entre la mañana y la tarde.

Por la mañana, se espera ambiente fresco a templado, con cielo parcialmente nublado a medio nublado y presencia de bruma en varias zonas del Valle de México.

⛈️☔️ Se pronostican #Chubascos con #Lluvias fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 40 km/h, en zonas del #EdoMéx y los estados del centro de #México, durante las siguientes horas. En la capital del país no se prevén lluvias. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/Gs7w0nJrYt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 22, 2026

Durante la tarde, el ambiente será cálido, aunque el cielo tenderá a nublarse, con probabilidad de chubascos tanto en la CDMX como en el Edomex (principalmente en el centro y suroeste).

Estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento fuertes, por lo que se recomienda precaución en traslados y zonas abiertas.

