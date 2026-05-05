¡Prepárate para otra ola de calor! Estos son los estados que sufrirán temperaturas de hasta 45 grados durante la semana

El mes de mayo en México empieza con todo y no precisamente de una forma agradable, sino con una ola de calor. Una circulación anticiclónica se ha estacionado sobre nosotros, funcionando como una tapa que encierra el calor y lo intensifica.

Para esta semana, la mayor parte del país estará bajo los efectos de una onda de calor que no perdona ni a la Ciudad de México.

💔🙁 Pequeño mu3r3 por golpe de calor al ser olvidado adentro de un carro.🚘🌡️ #noticias pic.twitter.com/DQQ68Mfjxs — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) May 4, 2026

Estados con temperaturas más altas por la ola de calor

Hay zonas donde el calor ya no es solo una molestia, sino un peligro. El pronóstico para Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C.

En estos estados, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre en las horas pico, ya que el ambiente será extremadamente caluroso, especialmente en las zonas bajas y de costa.

Ola de calor también golpeará a la CDMX, ¿cuál será el clima de esta semana?

Si vives en la Ciudad de México, Tlaxcala o el Estado de México, no esperes que estos días estén frescos. Aunque no llegarán a los 45 grados, el termómetro marcará entre 30 y 35 °C, lo cual es bastante alto para la región.

En Morelos y el suroeste de Puebla, la situación es más crítica, acercándose a los 40 grados.

Es una semana para mantener la hidratación al máximo, cuidar a mascotas y a personas más vulnerables como los adultos mayores.

¡Clima de locos! Habrá vientos fuertes en el norte del país

En el noroeste de México, la interacción de corrientes en chorro provocará vientos fuertes. Si estás en Baja California, Sonora, Chihuahua o Durango, prepárate para rachas de entre 60 y 80 km/h que podrían generar tolvaneras.

Es decir, además del calor que empieza a subir en esas zonas (llegando hasta los 40 °C en Sonora), habrá que lidiar con el polvo y el viento seco.

A pesar de la ola de calor, también se esperan lluvias en México

Debido a un frente frío estacionario y al ingreso de humedad, se esperan chubascos y lluvias fuertes en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

También podría haber algunas gotas en el Estado de México, Morelos y Puebla, pero no te emociones: estas lluvias suelen venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo, y a veces solo aumentan la sensación de humedad y bochorno.

¡Cuidado con el calor! 🌞



Consulta el mapa del calor en #México: estados con hasta 35°C, el día más caluroso y las horas donde el calor se intensifica. Toma precauciones y evita riesgos.https://t.co/04pudyrMJJ pic.twitter.com/NoeUMvNYVb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 3, 2026

Nuevo León y Tamaulipas serán golpeados por la ola de calor

En el noreste, una línea seca provocará vientos fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, pero la masa de aire polar que nos visitó hace poco ya se está retirando. Esto significa que a partir de hoy, los estados del norte y oriente verán un ascenso gradual en sus temperaturas.

Lo que hoy se siente como un "calorcito", para el miércoles y jueves se convertirá en parte de la misma onda de calor que azota al resto de la República.

Debido a las intensas temperaturas que se esperan durante la semana, se recomienda tomar medidas para evitar complicaciones de salud como un golpe de calor.