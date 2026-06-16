¡Martes de tormentas! Estas son las alcaldías afectadas por las fuertes lluvias y granizo en la CDMX

¡A sacar el paraguas! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) podrían verse afectadas por las fuertes lluvias y la probable caída de granizo pronosticadas para la tarde y noche de este martes, por lo que las autoridades activaron la alerta amarilla; estas son las alcaldías que podrían registrar afectaciones.

Lista de alcaldías afectadas por las fuertes lluvias en CDMX este martes

¡Qué no te tomé por sorpresa! La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, activó la alerta amarilla por fuertes lluvias en más des diez alcaldías de la CDMX para este martes, pero ¿cuáles son?



Álvaro Obregón.

Coyoacán.

Cuajimalpa.

Gustavo A. Madero.

Iztapalapa.

Magdalena Contreras ,

, Miguel Hidalgo.

Milpa Alta.

Tláhuac .

. Tlalpan.

Xochimilco.

Las lluvias y la posible caída de granizo en calles de la Ciudad de México comenzaron desde las 12:20 horas, y podrían extenderse hasta las 22:00 horas de este 16 de junio 2026.

Autoridades recomienda a los capitalinos y turistas tomar precauciones ante las tormentas que se avecinan en las próxima horas.

¿Cómo protegerse de las fuertes lluvias en CDMX este martes?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.

Se forma Ciclón Tropical Uno: Estados de México en alerta por lluvias e inundaciones

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó del nacimiento del Potencial Ciclón Tropical Uno, el cual se encuentra cera de la frontera del norte de México; el fenómeno amenaza con generar fuertes lluvias, además de inundaciones por acumulación de agua.

La formación del ciclón tropical Uno podría generar tormentas e inundaciones en Tamaulipas y oriente de Nuevo León, por lo que la Comisión Nacional del Agua ya alertó y pidió extremar precauciones ante los efectos.