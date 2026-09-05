Nuevo mapa del mundo: ONU aprueba redibujar el mapamundi y solo Estados Unidos votó en contra

¿Nuevo mapa del mundo? Durante siglos, la forma en que se representa el planeta en los mapas ha generado una imagen distorsionada de las dimensiones reales de los países.

Una de las principales referencias cartográficas es la proyección de Mercator, la cual hace que las regiones ubicadas lejos del ecuador aparenten tener una superficie mucho mayor de la que poseen.

Un ejemplo evidente es Groenlandia, que en este tipo de mapas puede verse casi tan grande como África y con una extensión superior a la de Sudamérica. Sin embargo, en términos reales, el conteniente africano tiene un territorio unas 14 veces más grande.

ONU vota para redibujar el mapa del mundo

La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes 4 de septiembre una resolución para impulsar un mapa que refleje de forma más proporcional el tamaño de las distintas regiones.

La iniciativa, llamada “Corregir el mapa”, fue presentada por países integrantes de la Unión Africana y Bahamas, señalando la diferencia visual como uno de los motivos por los que se promovió el cambio en la manera de representar el mundo.

🔴URGENTE. La Asamblea General de la ONU adopta una resolución para dejar de utilizar oficialmente el mapa del mundo de Mercator y sustituirlo por otro más fiel al verdadero tamaño de los continentes, en especial África.



A FAVOR: 164

EN CONTRA: 1 (Estados Unidos)

ABSTACIONES: 6 pic.twitter.com/NrKVcEOVvg — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 4, 2026

La votación terminó con 164 Estados miembros a favor, seis abstenciones y un solo voto en contra, correspondiente a Estados Unidos.

Los errores de la proyección de Mercator

La proyección de Mercator fue desarrollada en 1569 por el cartógrafo europeo Gerardus Mercator y aunque continúa siendo ampliamente utilizada debido a su utilidad para la navegación, presenta importantes limitaciones cuando se emplea para comparar las dimensiones de países y continentes.

Su diseño permite conservar rumbos constantes y precisos en relación con el ecuador, pero altera las proporciones conforme aumenta la distancia respecto de este.

#México ganador ! Con el Nuevo mapa Equal Earth recién lanzado. Y aprobado por ls #ONU ! Los países ahora representados con su verdadero tamaño relativo. pic.twitter.com/7KMdW0PqdD — MIT🌐S (@VivirSelvas) September 4, 2026

Los impulsores de la resolución consideran que el problema no se limita a una cuestión técnica, pues según el planteamiento aprobado, la representación tradicional puede reducir visualmente la importancia de África, América Latina y el sur de Asia.

El documento también advierte que la manera en que se muestran los territorios puede influir en la percepción sobre sus condiciones económicas, necesidades de infraestructura, posibilidades de crecimiento y niveles de prosperidad.

Asimismo, señala que estas representaciones podrían contribuir a mantener prejuicios relacionados con cuestiones ambientales, geopolíticas y de seguridad.