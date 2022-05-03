ONU habla sobre salud y derechos reproductivos de mujeres y niñas

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son la base para que las mujeres y niñas del mundo puedan elegir, empoderarse e igualarse.

Ante la ONU, Guterres ha planteado en repetidas ocasiones su preocupación por un retroceso global en los derechos de las mujeres, incluidos los reproductivos y los relativos a servicios sanitarios esenciales.

Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU:

En nuestras políticas internacionales, seguiremos apoyando los esfuerzos de salud reproductiva de las mujeres y niñas.

Bajo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos lideró una presión en la ONU contra la promoción de los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres porque considera que eso es una norma para el aborto. Se opuso al lenguaje internacional acordado desde hace tiempo en las resoluciones de la ONU.

Trump también recortó en 2017 la financiación del Fondo de Población de la ONU porque dijo que apoya o participa en la gestión de un programa de aborto coercitivo o esterilización involuntaria.

La ONU dijo que era una percepción inexacta. El Gobierno del presidente Joe Biden ha restablecido la financiación.