Intentó planear el asesinato de su exnovia con ayuda de ChatGPT, pero OpenAI lo delató ante el FBI

Un hombre en Estados Unidos intentó utilizar ChatGPT para planear el asesinato de su exnovia, pero OpenAI, la empresa desarrolladora, lo acusó con el FBI y terminó tras las rejas.

Las conversaciones con la herramienta de inteligencia artificial se convirtieron en evidencia contra Darren Zhou, quien fue condenado este viernes 14 de agosto en Florida.

FBI lo arrestó tras denuncia de OpenAI

En mayo de este año, el FBI recibió una alerta de emergencia generada por OpenAI, compañía responsable de ChatGPT, la cual surgió a partir de las conversaciones que Darren Zhou sostuvo con la plataforma, en las que habría expresado de manera reiterada su intención de localizar y atacar a su exnovia, Rachel Eden Wachterman.

Según los documentos judiciales, entre sus conversaciones con la inteligencia artificial habría mencionado que, si ella no podía estar con él, tampoco estaría con alguien más.

¿Cómo funciona el nuevo Chat GPT? 🤔



GPT-4o va más allá de las funcionalidades de chatbots, como su versión anterior ChatGPT 3.5 y de los asistentes de voz.



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La información compartida con ChatGPT habría ido más allá de simples amenazas, pues le mandó un supuesto plan de asesinato y le aseguró que estaba siguiendo los horarios de su expareja para conocer sus movimientos.

Además, el hombre había informado sobre la compra de un rifle estilo AR-15, una pistola Glock y una escopeta calibre 12.

"La misma notificación advirtió que el usuario admitió haber ideado un plan, que describió cómo de asesinato-suicidio, y declaró que estaba rastreando el horario de la víctima para saber dónde encontrarla si decidía intensificar sus acciones", se lee en la declaración juramentada.

Controversia por la IA en Estados Unidos

El caso ocurre mientras OpenAI enfrenta cuestionamientos en Estados Unidos por los mecanismos de seguridad de sus sistemas de inteligencia artificial, pues en junio, el estado de Florida presentó una demanda contra la empresa y su fundador, argumentando que ChatGPT supuestamente puede contribuir a comportamientos peligrosos, generar dependencia entre menores y afectar su capacidad de pensamiento crítico.

Además, el fiscal de Florida, James Uthmeier, mantiene una investigación relacionada con el tiroteo ocurrido en la Universidad Estatal de Florida en 2025.

