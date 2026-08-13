¿Qué piensa la IA de ti? Así puedes pedirle ChatGPT que te describa en una sola palabra; pasos para hacerlo

En redes sociales está causando furor un nuevo trend en el que se le pide a ChatGPT describir la personalidad de cada usuario alrededor del mundo, pidiéndole que se les defina en una sola palabra, pero ¿cómo puedo unirme a la tendencia? Te explicamos el paso a paso.

¿Cómo funciona el trend “Descríbeme en una palabra” de ChatGPT?

El trend de "Descríbeme en una palabra" consiste en pedirle a la Inteligencia Artificial de OpenAI que analice toda la interacción que ha tenido con cada uno de los usuarios para resumir tu personalidad, hábitos y otras formas de pensar en un solo término.

Paso a paso: ¿Cómo pedirle a ChatGPT que te describa en una sola palabra?

No te quedes sin tu definición. Para unirte a la tendencia en redes sociales, lo único que necesitas es tu teléfono celular o computadora, así como tu herramienta de Inteligencia Artificial de OpenA; estos son los sencillos pasos a seguir:



Abre ChatGPT ; puedes hacerlo en la aplicación o la computadora. Asegúrate de iniciar sesión antes de comenzar.

; puedes hacerlo en la aplicación o la computadora. Asegúrate de iniciar sesión antes de comenzar. Inicia un nuevo chat : Abre una nueva ventana de conversación. Por lo general, la aplicación suele abrir una conversación nueva cada que abres la plataforma.

: Abre una nueva ventana de conversación. Por lo general, la aplicación suele abrir una cada que abres la plataforma. Ingresa el prompt inicial: Puedes utilizar este texto para que ChatGPT te dé una descripción: "Basándote en todo nuestro historial de conversaciones y en lo que sabes de mí, descríbeme en una sola palabra." o simplemente puedes utilizar "Descríbeme en una sola palabra".

Una vez que ChatGPT te defina en un solo término, puedes pedirle a la Inteligencia Artificial que te dé una explicación de porqué considero esa palabra para describir, lo único que debes hacer es escribir este nuevo prompt:

"¿Por qué elegiste esa palabra? Explícamelo en dos oraciones con base en lo que suelo preguntarte."

Prompts alternativos para llevar el trend de ChatGPT más lejos

Si la respuesta de una sola palabra se quedó corta y buscas otros términos para saber cómo te percibe la Inteligencia Artificial, existen algunas variaciones en el prompt para poder obtener mejores resultados, pero ¿cuáles son?

Te compartimos nuevos pormpts que puedes utilizar con ChatGPT:

