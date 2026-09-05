Golpe a la “Unión Tepito": Catean inmuebles en Cuauhtémoc y detienen a José “N” y Donovan “N”

Fueron detenidos José “N” y Donovan “N”, quienes presuntamente son integrantes de la organización delictiva de la “Unión Tepito”. Se aseguraron diversas dosis de posible cocaína, marihuana y metanfetamina.

#Importante | Derivado de trabajos de inteligencia y en seguimiento a una carpeta de investigación, elementos de la @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX y con apoyo del @GabSeguridadMX, cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles de la @AlcCuauhtemoc por delitos… pic.twitter.com/EUzOUUUMuj — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 5, 2026

Cateos en la alcaldía Cuauhtémoc

Derivado de trabajos de inteligencia y carpetas de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y el Gabinete de Seguridad, cumplimentaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc.

El despliegue policial se realizó de manera simultánea en los domicilios señalados, donde las autoridades concretaron la detención de personas identificadas como presuntos integrantes del grupo delictivo "La Unión Tepito", vinculado a diversos delitos en la capital.

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Durante la intervención en las viviendas, personal táctico y ministerial mantuvo el resguardo perimetral de las calles circundantes mientras se llevaban a cabo las revisiones al interior y la puesta a disposición de los detenidos.

Las acciones operativas forman parte de las actuaciones legales abiertas en los expedientes de investigación contra esta célula criminal, quedando a la espera de que las instancias correspondientes informen de manera oficial sobre los hallazgos y el estatus legal de los aprehendidos.