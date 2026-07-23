El homicidio que lo puso en la mira: cae “El Armas”, de la estructura de La Unión Tepito en CDMX

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) lograron este miércoles 22 de julio de 2026 la detención de un hombre que presuntamente forma parte de la estructura criminal de La Unión Tepito.

Este grupo delictivo, cuya zona de operación es principalmente el centro de la capital, ha estado en la mira por su relación con delitos como narcomenudeo, extorsión, secuestros y homicidios en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

¿Quién es el sujeto de La Unión Tepito detenido en CDMX?

Agentes del ára de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre identificado como Juan Carlos "N", alias “El Armas” o “El Tío”.

Los reportes de seguridad lo señalan como presunto integrante de La Unión Tepito. El sujeto es investigado por el homicidio de un comerciante ocurrido en Tepito en mayo de 2024.

Los delitos que pesan sobre “El Armas” o “El Tío”

Al momento de su captura le aseguraron un arma de fuego, cartuchos y dosis de aparente droga. Las autoridades lo relacionan con actividades delictivas como homicidios, extorsiones y distribución de droga y armas.