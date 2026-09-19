Terror en Puerto Peñasco, Sonora tras asegurar casa de seguridad; hay varios detenidos

Un fuerte despliegue de fuerzas estatales y federales sorprendió este viernes a habitantes de Puerto Peñasco, Sonora, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en un sector cercano a instituciones de educación superior y a la salida hacia Sonoyta.

Videos difundidos en redes sociales muestran el movimiento de unidades oficiales y elementos de seguridad durante el operativo, que generó expectación entre quienes se encontraban en la zona.

Más tarde, autoridades informaron que la situación quedó bajo control y confirmaron el aseguramiento de una casa de seguridad, así como la detención de varias personas, sin dar el número exacto de los arrestados.

¿Qué aseguraron durante el operativo en Puerto Peñasco?

De acuerdo con la información oficial, durante la intervención fueron asegurados vehículos, armas de fuego, casquillos y equipo táctico.

Todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del operativo y la situación jurídica de las personas detenidas.

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Fuerzas del orden público estatales y federales tienen bajo control el sitio intervenido en Puerto Peñasco



Puerto Peñasco, Sonora; 18 de septiembre de 2026.- En relación a las noticias difundidas por las redes sociales relacionadas con la… pic.twitter.com/yAPqtNGliP — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 18, 2026

¿Qué pasó cerca de la salida a Sonoyta?

La movilización comenzó después de que se escucharan detonaciones en las inmediaciones de la salida a Sonoyta. La presencia de numerosas unidades de seguridad llamó la atención debido a que el operativo se desarrolló en una zona con importante circulación y cercana a instituciones educativas.

En algunos videos publicados en redes sociales se observa el desplazamiento de los elementos y las unidades oficiales mientras se llevaba a cabo la intervención.

En un primer momento también circuló información extraoficial sobre una persona asegurada, aunque posteriormente las autoridades señalaron que fueron varias personas detenidas.

¿Hay riesgo en Puerto Peñasco tras el operativo?

Las autoridades estatales y federales señalaron que la situación se encuentra controlada y que mantienen presencia operativa en la zona.

También indicaron que la ciudad permanece en calma mientras continúan las diligencias relacionadas con el inmueble asegurado y los objetos encontrados.

La información podría actualizarse conforme avance la investigación.