Accidente en Circuito Interior: volcadura y caída de árbol causan lesiones y daños en Azcapotzalco

La actividad de emergencias comenzó en la alcaldía Iztacalco, donde un joven de aproximadamente 25 años sufrió heridas de consideración tras impactar su motocicleta contra una camioneta particular.

El incidente ocurrió exactamente en el cruce de la avenida Rojo Gómez y la calle Sur 24, en la colonia Agrícola Oriental. Paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios y trasladaron al lesionado a un hospital cercano.

Las autoridades locales informaron que se revisarán las cámaras del C5 para deslindar responsabilidades, ante la sospecha de que el motociclista no respetó las señales de tránsito al circular por dicha intersección.

Por otro lado, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se reportó el atropellamiento de un hombre en la intersección de las avenidas Mariano Escobedo y Marina Nacional, dentro de la colonia Las Manzanas.

Un vehículo compacto de color rojo fue el involucrado en el percance; el conductor permaneció en el sitio y solicitó el apoyo de los servicios médicos. Tras la llegada de una unidad de la Cruz Roja, los especialistas determinaron que las lesiones del peatón requerían atención hospitalaria inmediata, mientras que el automovilista fue escoltado por la policía capitalina para rendir su declaración ante el Ministerio Público.

Volcadura por alcohol en Circuito Interior y caída de árbol en Azcapotzalco

Un aparatoso accidente tuvo lugar en el Circuito Interior, a la altura de la colonia La Malinche en la alcaldía Gustavo A. Madero. Una camioneta que transportaba a seis personas perdió la estabilidad y chocó contra el muro de contención tras salir de una curva a exceso de velocidad.

En el lugar, las autoridades confirmaron que el conductor presentaba aliento alcohólico y se encontraron botellas de bebidas embriagantes dentro del automotor. Aunque las bolsas de aire evitaron una tragedia mayor, dos de los ocupantes, un hombre y una mujer, resultaron con fracturas y contusiones que obligaron su traslado en ambulancia.

Casi al mismo tiempo, en la alcaldía Azcapotzalco, las ráfagas de viento provocaron que un árbol de más de diez metros de altura se desprendiera desde la raíz. El suceso ocurrió sobre la calle Salomón, en la colonia Sindicato Mexicano de Electricistas.

El desplome afectó seriamente el cableado de energía eléctrica y causó daños parciales en la fachada de una casa habitación. Elementos del cuerpo de bomberos y personal de rescate trabajaron durante varias horas para seccionar el tronco y retirar las ramas, confirmando que, afortunadamente, no había transeúntes ni vehículos pasando por el punto exacto al momento del colapso.

Operativo conjunto contra el narcomenudeo en la colonia Ejército Constitucionalista

En materia de seguridad pública, se llevó a cabo una importante intervención policial en la alcaldía Iztapalapa, dirigida a combatir puntos de venta de sustancias ilícitas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Marina y la Sedena, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado cerca de la avenida Constitución de Apatzingán, en la colonia Ejército Constitucionalista.

La movilización fue el resultado de semanas de seguimiento e inteligencia. Durante el ingreso al inmueble, los agentes aseguraron diversas dosis de estupefacientes y detuvieron a dos personas implicadas, quienes fueron trasladadas bajo un fuerte dispositivo de seguridad para iniciar las investigaciones por delitos contra la salud.

