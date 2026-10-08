Denuncia anónima moviliza a la policía en Tepito y decomisan más 9 mil prendas pirata

Autoridades realizaron un operativo contra la piratería en el barrio de Tepito en la Ciudad de México (CDMX) con el cul cual decomisaron más de un millón de pesos en mercancía aparenetemente apócrifa.

En el decomiso participaron elementos de la Secretaría de Seguiridad Ciudadana (SSC), de la Secretaría de Marina y personal de la Secretaría de Economía a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Operativo en Tepito: ¿qué decomisaron las auotoridades?

El operativo se llevó simultáneamente en cuatro establecimientos de Tepito, donde se aseguraron 9 mil 018 piezas de mercancía presuntamente infractora de derechos de propiedad industrial.

Durante las inspecciones se aseguraron playeras, shorts, mochilas, sudaderas, chamarras y conjuntos deportivos relacionados con diversas marcas y el valor estimado total de la mercancía asciende a 1 millón 911 mil 550 pesos.

Dnuncia anónima alertó a autoridades de prendas pirata en Tepito

Las autoridades informaron que este operativo se llevó tras una denuncia anónima relacionada con la posible comercialización de ropa deportiva presuntamente ilegal.

Al recibir el reporte, el IMPI emitió las órdenes de inspección correspondientes para verificar los productos comercializados en los establecimientos señalados.

Para la ejecución del operativo participaron 40 inspectores del IMPI. Asimismo, se contó con el apoyo y acompañamiento de elementos de la Dirección de Combate a la Violencia de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Marina, quienes brindaron seguridad durante el desarrollo de las acciones.

Ropa pirata en Tepito estaba en varios locales de la Morelos

El operativo forma parte de la estrategia “Operación Limpieza”, mediante la cual los agentes y las autoridades gubernamentales inspeccionaron locales ubicados en muy cerca del Metro Lagunila, de la Línea B.



Aztecas 50

Aztecas 58

Aztecas 62

Granaditas 30

En Granaditas 30 se aseguraron 5 mil 910 piezas, con un valor estimado de 1 millón 160 mil 400 pesos; en Aztecas 50, mil 162 piezas, valuadas en 174 mil 300 pesos; en Aztecas 58, 774 piezas, con un valor de 232 mil 200 pesos; y en Aztecas 62, mil 172 piezas, valuadas en 344 mil 650 pesos.



