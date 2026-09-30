¿Qué pasó en la Friki Plaza de CDMX? Decomisan piezas de 1.2 millones de pesos; operativo llegó a Plaza Meave y Fan Center

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y federales llevaron a cabo un operativo en la Friki Plaza y Plaza Meave asegurando videojuegos, consolas y accesorios con un valor estimado de un millón 264 mil 900 pesos.

El operativo se llevó a cabo en 15 establecimientos ubicados también en Fan Center, lugares ubicados sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Por qué fue el operativo en la Friki Plaza, Plaza Meave y Fan Center?

El decomiso de estos artículos se realizó tras la ejecución de la estrategia “Operación Limpieza”, que busca combatir la comercialización de productos que presuntamente infringen derechos de propiedad intelectual, conocidos como productos pirata.

Agentes y personal de la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en conjunto con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX participaron en el operativo.

Esto decomisaron en la Friki Plaza, Plaza Meave y Fan Center de la CDMX

Durante el operativo se realizó la inspección de mercancía relacionada con videojuegos, consolas, accesorios y figuras coleccionables, entre otros productos.

El saldo del operativo resultó fue de 477 piezas decomisadas con un valor estimado de 1 millón 264 mil 900 pesos, de acuerdo con los informado este martes por las autoridades.

Las acciones se realizaron conforme a las atribuciones del IMPI en materia de protección a la propiedad industrial y en atención a los elementos recabados durante las verificaciones.

La mercancía asegurada quedó sujeta a los procedimientos correspondientes para determinar su situación y dar seguimiento a las posibles infracciones.

Seguirán acciones contra productos piratas en CDMX

Luego del operativo, las autoridades dieron a conocer que se continuará el combate a la piratería de productos como estos.

Indicaron que la Secretaría de Economía, a través del IMPI, la Secretaría de Marina y autoridades competentes, continuará trabajando para prevenir y combatir las infracciones a los derechos de propiedad industrial.

Con ellos se busca proteger a las personas consumidoras y fortalecer condiciones para quienes crean, innovan y participan en la actividad comercial.