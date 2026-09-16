Ataque armado en la calle Toltecas: Ejecutan a balazos a dos personas en el corazón de Tepito

Esta mañana se dio conocer sobre un ataque armado en Tepito, justo a un costado de uno de los mercados más populares y concurridos en la colonia Morelos, específicamente en la calle Toltecas, donde una intensa movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudió al lugar.

Se dio conocer, como parte de los reportes preliminares de la policía capitalina, que en el sitio dos personas fueron agredidas de manera directa con disparos de arma de fuego, siendo entonces que por la gravedad de sus lesiones, ambas víctimas fallecieron de forma instantánea en el pavimento, esto antes de qué los servicios médicos de emergencia pudieran llegar para brindarles primeros auxilios en el lugar de ataque.

Despliegue pericial y acordonamiento en el barrio bravo

Minutos después de que se reportaran las detonaciones a través de los números de emergencia, la zona fue fuertemente resguardada por elementos policiales para evitar la contaminación de la escena y el paso de curiosos.

El perímetro permanece bajo estricto resguardo mientras se espera la conclusión de las primeras diligencias operativas. En tanto, una unidad de investigación forense y servicios periciales de la fiscalía capitalina arribó al sitio de los hechos para iniciar de manera formal con las indagatorias correspondientes.

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Los peritos laboran en la recolección de indicios balísticos, casquillos percutidos y la revisión de posibles cámaras de videovigilancia cercanas que hayan captado la ruta de escape de los agresores.

Con estos elementos, las autoridades ministeriales integrarán la carpeta de investigación tipificada por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego, con el fin de dar con los responsables de esta nueva jornada de violencia en las calles del Barrio Bravo de Tepito en el marco del Día de la Independencia.

