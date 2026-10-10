Asalto a mano armada en la GAM: detienen a tres sujetos tras robarle a una mujer en la colonia Vallejo

Una serie de intervenciones policiales desplegadas en distintas alcaldías de la Ciudad de México dejó como resultado la captura de probables delincuentes implicados en asaltos a transeúntes, robo de autopartes y narcomenudeo. Los hechos movilizaron a los elementos de seguridad en las demarcaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa.

Asalto a mano armada y captura de tres sujetos en la GAM

El hecho de mayor tensión ocurrió en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero, donde una mujer de 30 años solicitó apoyo tras ser interceptada por tres sujetos en el cruce de las avenidas Insurgentes y Robles Domínguez.

Los agresores la amenazaron con una pistola de juguete para despojarla de sus pertenencias y escapar a bordo de un vehículo compacto de color rojo.

Tras un cerco virtual y operativo de búsqueda, los oficiales interceptaron la unidad sobre Insurgentes Norte y Montevideo. En la revisión se aseguraron una réplica de arma corta de municiones, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los tres implicados, de 32, 27 y 24 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Las indagatorias revelaron que el detenido más joven cuenta con un ingreso previo al sistema penitenciario en 2024 por robo agravado calificado en pandilla y encubrimiento por receptación.

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Caída de un presunto distribuidor en Iztapalapa

En un hecho distinto registrado en el oriente de la capital, uniformados que patrullaban las calles de la alcaldía Iztapalapa interceptaron a un sujeto en posesión de posible narcótico empaquetado para su comercialización.

La detención ocurrió tras detectar una conducta sospechosa en la vía pública, procediendo a la revisión preventiva y al aseguramiento de los envoltorios que contenían la sustancia ilícita, para posteriormente trasladar al individuo ante el Ministerio Público.

#BoletínSSC | #DETENIDO | En calles de la colonia #LomasDeSanLorenzo, alcaldía @Alc_Iztapalapa, policías de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC detuvieron a un hombre en posesión de 20 bolsas con aparente narcótico. Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban labores de vigilancia en la calle Vista Hermosa, donde observaron a un sujeto que manipulaba envoltorios similares a los utilizados para la distribución de droga. Al notar la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por los oficiales, quienes, conforme a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva. https://t.co/MkjwyfrWZ7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 10, 2026

Detienen a hombre por robo de autopartes

Por otro lado, en la colonia Arenal Primera Sección de la alcaldía Venustiano Carranza, oficiales atendieron el reporte de un ciudadano sobre la calle Tenochtitlán que señaló a un sujeto de 45 años por romper el cristal del vehículo de su vecina para sustraer objetos de valor.

Tras una persecución e interceptación en la zona, los uniformados aseguraron una batería de automóvil, un gato hidráulico y pinzas metálicas. A petición de la víctima, el implicado fue arrestado y puesto a disposición de la representación social para definir su situación jurídica.