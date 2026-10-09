VIDEO | Le abrieron hasta la cajuela: graban asalto en Paseo de la Reforma y así fue el momento

A plena luz del día y ante varios testigos, un asalto se registró en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más circuladas en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Explanada, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, y fueron dados a conocer en un video que comenzó a circular en redes sociales, pero hasta el momento, los ladrones no han sido detenidos.

Así se vivió el asalto a conductor en Paseo de la Reforma

De acuerdo con la grabación, video que fue tomado por alguien desde otro automóvil que estaba en sentido contrario, la víctima fue interceptada cuando se encontraba en un cruce vial.

La persona que conducía un automóvil blanco comenzó a ser despojada de sus pertenencias al ser amenazada por un sujeto armado, quien tras apuntarle con la pistola, cierra la puerta.

Mientras que otro ladrón en la parte de atrás también se le ve cerrando la puerta luego de cometer el atraco. Incluso, el vehículo al que asaltaron aparece con la cajuela abierta.

#LoÚltimo | El asalto a un automovilista fue captado por un testigo. Ocurrió en Paseo de la Reforma, colonia Lomas de Chapultepec, #CDMX. Se observa como un sujeto vestido de negro, con chamarra y gorra, amenaza con un arma a su víctima para presuntamente despojarlo de sus pertenencias. La @SSC_CDMX informó que realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para localizar a los probables responsables y aseguró que estableció contacto con la persona afectada para orientarla y que presente la denuncia correspondiente. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 9, 2026

Buscan a sujetos tras asalto en Paseo de la Reforma

Tras darse a conocer el video del robo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que buscan a los delincuentes.

Las autoridades realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia con el objetivo de localizar a los probables responsables.

De igual forma, contactaron a la víctima para brindarle la orientación para presentar la denuncia correspondiente y refirió que acudiría al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia.

Los presuntos responsables escaparon en un vehículo y fueron captados por cámaras del C2 Poniente, al parece, sobre Periférico.