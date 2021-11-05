Este domingo habrá elecciones en Nicaragua con opositores encarcelados

Este domingo se realizarán elecciones generales en Nicaragua sin observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) o el Centro Carter y con una escasa participación de opositores y en medio de un ambiente hostil.

La UE ha asegurado que en el país no existen condiciones en Nicaragua para unas elecciones libres, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos las ha tachado directamente de "farsa".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que las elecciones buscan perpetuar en el poder al presidente Daniel Ortega, quien con su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), lleva 14 años al frente del gobierno.

Cuatro organizaciones latinoamericanas denunciaron irregularidades en el proceso electoral, y para la CIDH en la nación centroamericana existe una "impunidad estructural" en medio de un "clima de represión y cierre de los espacios democráticos".

El gobierno de Daniel Ortega rechazó el informe, que le fue compartido días antes de su publicación, y aseguró que es una "recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad del país y cuyo único fin es difamar al Estado".

El Ejecutivo asegura, como lo ha hecho en el pasado, que las denuncias en su contra atienden a los intereses de Estados Unidos y su pretensión -acusa el gobierno- de lesionar la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua de cara a las elecciones.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó a Nicaragua que libere a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro y a 13 opositores presos más, como parte de una ampliación de medidas provisionales en favor de opositores al Gobierno de Daniel Ortega que han sido detenidos en los últimos meses.

Esta es la tercera resolución de medidas provisionales que emite la Corte Interamericana desde junio pasado para ordenar la liberación de opositores presos y la protección de su integridad.

Cristiana Chamorro, periodista y aspirante independiente a la Presidencia, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro y del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (1924-1978), era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones, según las encuestas