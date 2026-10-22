Oración de hoy para encontrar las palabras adecuadas: La plegaria para pedirle a San Juan de Capistrano por una conversación difícil este 23 de octubre

Todos enfrentamos momentos en los cuales necesitamos expresar sentimientos importantes sin lastimar a otra persona. A veces, las emociones dominan nuestra mente y dificultan la comunicación adecuada con nuestros seres queridos. Por ello, la oración de hoy 23 de octubre ofrece un refugio indispensable para encontrar paz antes de abordar un tema sumamente delicado.

Oración de hoy 23 de octubre para encontrar paz y prudencia al hablar

La intención principal de este día consiste en pedir ayuda divina para comunicar nuestros pensamientos con total prudencia. Esta práctica espiritual no busca resolver una discusión por arte de magia ni forzar una reconciliación inmediata, sino preparar el corazón y la mente del hablante. Al rezar, la persona reconoce sus propias limitaciones emocionales y pide luz para encontrar el equilibrio perfecto entre la honestidad valiente y la empatía necesaria.

A continuación, compartimos una plegaria ideal para recitar antes de iniciar esa plática compleja:

“Señor, concédeme la gracia de encontrar las palabras adecuadas en este momento difícil. Ilumina mi mente para expresar lo que siento con total respeto y sinceridad, sin lastimar a quien me escucha. Dame tacto para abordar este tema delicado y claridad para no confundir mis verdaderas intenciones. Que mi voz transmita paz, que mis argumentos nazcan desde el amor y que mi actitud invite a la comprensión mutua. San Juan de Capistrano, intercede por mí para que hable con prudencia y sabiduría durante toda esta jornada. Amén.”

Santoral hoy 23 de octubre

La Arquidiócesis de México incluye a San Juan de Capistrano en el santoral oficial de este 23 de octubre. Este destacado fraile franciscano dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia gracias a su increíble capacidad como predicador.

Las multitudes acudían a escucharlo porque sus palabras lograban tocar los corazones más duros y escépticos de su época. Él poseía un don especial para comunicar mensajes complejos de forma directa, firme y sumamente conmovedora. Por esta razón, los católicos ven en él a un aliado perfecto cuando necesitan inspiración para dialogar sobre asuntos difíciles en la actualidad.