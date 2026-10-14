Muchas personas experimentan momentos de distanciamiento espiritual. Las preocupaciones diarias, el cansancio acumulado y el ritmo acelerado de la vida moderna apagan fácilmente el hábito de conversar con un poder supremo. Sin embargo, retomar la práctica religiosa requiere apenas una intención sincera y unos pocos minutos diarios. Hoy 15 de octubre, la Iglesia católica ofrece la oportunidad perfecta para recuperar esa conexión perdida con una oración a Santa Teresa de Jesús.

Oración para hoy 15 de octubre

Recitar la siguiente oración te ayudará a fortalecer tu voluntad y a comenzar de nuevo tu diálogo íntimo con el cielo. Dedica un momento de tranquilidad, respira profundamente y pronuncia estas palabras con auténtica devoción:

“Señor, por intercesión de Santa Teresa de Jesús, acudo a ti con el deseo sincero de renovar mi corazón. Confieso que he dejado enfriar mi trato contigo y he permitido que las distracciones del mundo me alejen de tu presencia. Santa Teresa me enseña que la oración es amistad pura; por eso, hoy te pido la gracia inmensa de recuperar esa constancia. Enciende en mí nuevamente el fuego de la devoción. Dame la fuerza para dedicarte unos minutos cada día, apartando el ruido exterior para escuchar tu voz con claridad. Ayúdame a superar la apatía y a encontrar en el silencio un refugio de amor verdadero. Amén.”

Santoral hoy 15 de octubre

El calendario litúrgico mexicano marca este 15 de octubre como la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús, mundialmente reconocida como Santa Teresa de Ávila. Esta mística española destaca como una figura central de la espiritualidad carmelita y ostenta el gran título de Doctora de la Iglesia.

Ella revolucionó la forma de entender la comunión celestial. En lugar de promover métodos complicados, la santa definía la oración simplemente como un trato de amistad, estando muchas veces a solas con Jesucristo.

