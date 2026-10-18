Oración de hoy para aprender a vivir con sencillez: La plegaria para pedirle a San Pedro de Alcántara por el desapego material este 19 de octubre

Hoy, lunes 19 de octubre, la fe católica nos invita a mirar hacia el ejemplo de vivir con sencillez que dejó un gran hombre de fe. Muchas personas sienten agotamiento ante la presión del consumismo diario y buscan refugio en la espiritualidad para soltar las ataduras de las cosas materiales. A través de la oración de hoy, los creyentes pueden encontrar la fuerza necesaria para distinguir entre aquello que realmente necesitan y los simples caprichos temporales que no aportan un beneficio real al alma.

Oración de hoy 19 de octubre a San Pedro de Alcántara para pedir sencillez y humildad

Para cultivar esa templanza frente a los deseos de acumular cosas, los creyentes elevan sus plegarias buscando la intercesión de San Pedro de Alcántara. La siguiente oración te ayudará a pedir a Dios la gracia de vivir con sencillez, apreciar lo verdaderamente esencial y dejar atrás la dependencia hacia lo puramente material.

“Señor Dios, Creador de todo lo visible y lo invisible, te doy gracias por las innumerables bendiciones que derramas sobre mi vida. Hoy te pido, por intercesión de San Pedro de Alcántara, que me concedas un corazón sencillo y humilde. Ayúdame a distinguir con total claridad entre mis verdaderas necesidades y mis deseos pasajeros. Dame la templanza necesaria para frenar el impulso de acumular bienes materiales que no enriquecen mi alma. Enséñame a vivir con menos cosas físicas y a disfrutar mucho más de tu presencia, del amor de mis seres queridos y de la paz interior. Libérame de las ataduras de lo superficial y concédeme la sabiduría para valorar lo que realmente importa en este camino terrenal. Que mi espíritu encuentre verdadera satisfacción y alegría en tu amor y no en las posesiones del mundo. Amén.”

Santoral hoy 19 de octubre

La Arquidiócesis de México marca en su calendario litúrgico de este lunes 19 de octubre la memoria de San Pedro de Alcántara. Este fraile franciscano español destacó profundamente por su vida de extrema pobreza, sencillez y profunda devoción. Él comprendió que el exceso de posesiones terrenales genera ruido en el espíritu y distrae al corazón de su verdadera vocación espiritual.

Al recordar a este santo, los fieles tienen la oportunidad perfecta para analizar sus propios hábitos de vida de manera constructiva. San Pedro de Alcántara enseñó con su propio testimonio que vivir con menos otorga una libertad inmensa.