La Organización Trump es condenada por fraude fiscal

La Organziación Trump fue condenada el martes 6 de diciembre por llevar a cabo un esquema criminal de 15 años para defraudar a las autoridades fiscales. Esta condena se suma a los problemas legales que enfrenta el magnate Donald Trump mientras hace campaña para volver a la Presidencia de Estados Unidos en 2024.

La Organización Trump, que opera hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias en todo el mundo, se enfrenta a multas de hasta 1,6 millones de dólares tras los veredictos de culpabilidad de un jurado por todos los cargos que enfrentó la empresa en un juicio sobre fraude fiscal.

Alan Futerfas, abogado de la Organización Trump, dijo a los periodistas que la empresa apelaría.

Futerfas dijo que era vaga la ley que permitía que la empresa fuera declarada culpable si los ejecutivos cometían actos delictivos "en nombre de" la empresa. “Fue fundamental para el caso”, dijo Futerfas.

El jurado deliberó durante un total de unas 12 horas. Tras la condena, el juez fijó la fecha de la sentencia para el 13 de enero. La cantidad exacta de las multas será determinada por el juez que supervisa el juicio en la corte del estado de Nueva York.

La empresa se declaró inocente. El propio Trump no fue acusado en el caso.

What do you think Trump is doing right now?

Any Truthless Social rants? pic.twitter.com/jTyoZjHH6L — Linda 🌻🇺🇦🌻🌊🌎🌊 (@Doc4Dad) December 6, 2022

¿Qué significa para Trump perder este juicio?

Si bien no se espera que la multa sea material para una empresa del tamaño de la Organización Trump, la condena podría complicar su capacidad para hacer negocios al asustar a los prestamistas y socios.

El caso se centró en los cargos de que la compañía pagó gastos personales como alquiler gratuito y arrendamiento de automóviles para altos ejecutivos, incluido el exdirector financiero Allen Weisselberg, sin informar los ingresos, y les pagó bonos como si fueran contratistas independientes.

"La mezcla heterogénea de beneficios está diseñada para mantener felices y leales a sus altos ejecutivos", dijo el fiscal Joshua Steinglass al jurado durante su alegato final el viernes.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que estaba en la sala del tribunal para el veredicto, dijo después: "Las empresas del expresidente ahora están condenadas por delitos. Eso es consecuente".

"Este fue un caso sobre mentir y hacer trampa. Documentos falsos. Hasta el final de la evasión de impuestos", dijo Bragg.

El republicano Trump, quien el 15 de noviembre anunció su tercera campaña para la presidencia, calificó la investigación como una "cacería de brujas" políticamente motivada. Tanto Bragg como su predecesor que presentó los cargos, Cyrus Vance, son demócratas.