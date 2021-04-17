¡Orgullo mexicano! Joven purépecha obtiene beca en Harvard

La historia de una joven mexicana, hija de campesinos purépechas, se volvió viral tras obtener una beca completa para estudiar Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de Harvard.

Se trata de Elizabeth Esteban, una joven que vive en una casa rodante junto a sus padres, quienes trabajan como campesinos en Coachella, California.

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En entrevista con medios locales, la chica confesó que uno de sus sueños era ingresar a la prestigiosa universidad porque quería romper las barreras culturales que hay en su grupo etnico, que solo permite a las mujeres quedarse en casa.

A pesar de ser migrante, latina y de escasos recursos, Elizabeth Esteban obtuvo la beca completa en la reconocida Universidad de Harvad, aunque confiesa que estuvo a punto de perder la entrevista con la escuela debido a la mala conectividad de su internet porque vive en una zona rural conocida como La Meca.

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“Sentí todo tipo de emociones porque nunca hubiera creído que una persona como yo sería aceptada en una universidad de prestigio”, expresó con una enorme sonrisa en su rostro.

Los padres de Elizabeth Esteban se dicen orgullosos de su hija, ya que aseguraron que su ingreso a Harvard también significa un logro para ellos, pues dejaron su comunidad en Michoacán para migrar a Estados Unidos y ofrecerle a sus hijos mejores oportunidades.

La siguiente meta de Elizabeth Esteban es concluir sus estudios en Ciencias Políticas para postularse al Congreso.

¿Cuántos latinos hay en Harvard?

Solo el 3% de los candidatos que buscan entrar a la Universidad de Harvard lo consiguen y únicamente el 10% pertenece a la comunidad hispana, según información de medios locales.

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