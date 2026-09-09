Más de 100 aeronaves en el cielo: Así se prepara la Fuerza Aérea Mexicana para el gran desfile del 16 de septiembre

A una semana de que las calles se inunden con la fervorosa tradición del 16 de septiembre, el corazón de México vuelve a latir al ritmo del rugido de los motores en el aire. El despliegue aéreo de este año reunirá a más de 100 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional en un espectáculo donde la precisión milimétrica y las maniobras de alto riesgo se combinan con estrictos protocolos de seguridad operacional.

Desde los imponentes jets Boeing 737 y aviones de transporte pesado como los Hércules C-130, hasta las naves de combate F-5 Tigres y una flotilla de helicópteros Black Hawk, el firmamento mexicano se convertirá en el escenario donde la doctrina, el adiestramiento y el equipamiento moderno de las fuerzas armadas se muestran de cara a la población.

Lejos de ser un simple protocolo, este magno evento representa un puente de solidaridad y cercanía con la sociedad, consolidando el sueño que miles de niños y jóvenes construyen al mirar hacia arriba, acompañados por una nueva generación de elementos —como la teniente y controladora de vuelo Jamie Islas Aguilar— que reafirman el orgullo, la disciplina y el compromiso de servir a la patria desde las alturas y la tierra.