Matan a oso que atacó a una mujer campista en Montana

Funcionarios del Departamento de Pesca, Vida Silvestre y Parques (FWP, por sus siglas en inglés) de Montana, Estados Unidos, capturaron y mataron al oso que el martes pasado atacó a una mujer campista hasta quitarle la vida.

En un comunicado, miembros de FWP explicaron que el animal llegó a una zona donde la mujer dormía en una casa de campaña, mientras otra pareja de su grupo hacía lo mismo a una distancia cercana.

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Luego de despertarse por la presencia del oso, los campistas confirmaron que el animal se había ido y sacaron la comida de sus casas de campaña para evitar que se acercara; sin embargo, alrededor de las 3:30 de la mañana regresó y cometió el ataque.

“El oso sacó a la mujer campista de la tienda durante el ataque fatal. El algún momento de la noche, también se metió en un gallinero, matando y comiendo varios pollos”, indicó el FWP.

Gavin Roselles, sheriff del condado de Powell, Montana, explicó que en esa zona es común que los ciclistas, luego de recorrer largas distancias, descansen en campamentos como lo hizo la mujer campista.

“El oso deambuló en el área. Hubo un contacto anterior con el oso antes del evento fatal, básicamente regresó al campamento, estuvo ahí un par de veces”.

Por aire y tierra, elementos de vida silvestre buscaron al oso hasta que lo mataron de un disparo

La búsqueda del oso duró varios días, hasta que el pasado jueves, los elementos de vida silvestre de Montana lo capturaron, a menos de dos millas de Ovando, donde ocurrió el ataque.

Para atraparlo, se utilizó tecnología infrarroja, se hizo una búsqueda en helicóptero y se colocaron trampas, el oso cayó en una de ellas y recibió un disparo, lo que inmediatamente le quitó la vida.

OFFICIALS KILLS GRIZZLY BEAR NEAR OVANDO

Wildlife officials shot and killed a grizzly bear early Friday morning less than two miles from Ovando, where a woman was killed in a grizzly bear attack early Tuesday morning.https://t.co/dIrSC7s8dg pic.twitter.com/JAYbCoi5Fm — Montana FWP (@MontanaFWP) July 9, 2021

Randy Arnold, supervisor regional de FWP en Missoula, había anticipado que la mejor oportunidad para atrapar a esta especie era por medio de trampas de alcantarilla, colocadas cerca del gallinero donde se comió a varios pollos.

Los expertos en osos del Departamento de Vida Silvestre dijeron que el animal era un macho de aproximadamente 180 kilos, según lo revelaron sus huellas. Para confirmarlo, se tomaron muestras de ADN en el sitio donde murió la mujer campista.

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