Este viernes (11 de junio) la Administración Nacional del Espacio de China publicó tres fotografías a color de la superficie de Marte, imágenes del paisaje de Marte tomadas por su rover motorizado a control remoto "Zhurong", declarando que el primer intento de exploración de Marte del país fue un éxito.

Tres de las fotografías, publicadas por la Administración Nacional del Espacio de China, muestran una imagen del suelo marciano, una de la plataforma de aterrizaje y otra del rover Zhurong y la plataforma de aterrizaje juntas.

Rover Zhurong y la plataforma de aterrizaje

En esta imagen se pueden ver tanto al rover como la plataforma, más en segundo plano, desde una perspectiva a ras de tierra.

"La imagen se transmitió al vehículo de manera inalámbrica, que luego la rebotó a Tierra a través del módulo de órbita", detalló el texto.

Según los medios estatales chinos, Zhurong viajó unos 10 metros (33 pies) hacia el sur, 6 metros (20 pies) al sureste desde la plataforma de aterrizaje, colocó una cámara y regresó junto a la plataforma para tomarse una foto juntos.

Según la ANEC, el módulo de órbita está en buenas condiciones y el rover ha estado trabajando en la superficie de Marte durante 28 días marcianos.

La plataforma también fue fotografiada con una pancarta que mostraba a Bing Dwen Dwen y Shuey Rhon Rhon, las dos mascotas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, y la bandera nacional china.

Foto panorámica

La foto panorámica muestra los alrededores de la zona de amartizaje, un terreno llano, pedregoso y ocre, y fue tomada por el vehículo explorador "Zhurong" (llamado así en honor al dios del fuego de la antigua mitología china) antes de que abandonar el pasado 22 de mayo, la plataforma en la que tocó el suelo de Marte.

"La superficie cercana es relativamente llana, con piedras lisas, de colores claros y de distintos tamaños desperdigadas y semienterradas. Hay un hoyo al fondo con piedras más oscuras y angulosas en el margen", detalló la ANEC en el texto publicado en su página web.

Plataforma de amartizaje

Otra fotografía muestra la plataforma de amartizaje, con la rampa de descenso del "Zhurong" -también autor de esta foto- y una bandera de China desplegadas.

Al final de la rampa se pueden observar las huellas dejadas por el astromóvil en la superficie marciana, que dibujan un círculo.

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"La abundancia y el tamaño de las piedras se corresponde con las expectativas", apuntó la fuente.

Zhurong, que lleva el nombre de un mítico dios chino del fuego, llegó a la superficie de Marte el 22 de mayo, según la cuenta oficial de redes sociales chinas del rover.

La Tianwen-1 (cuyo nombre se puede traducir como "preguntas celestiales") es la primera misión china de exploración a Marte y la primera de la historia que combina el viaje, la entrada en órbita y el descenso en una sola misión

El Zhurong de 240 kilogramos (530 libras), que tiene seis instrumentos científicos, incluida una cámara de topografía de alta resolución, estudiará el suelo y la atmósfera de la superficie del planeta.

Impulsado por energía solar, Zhurong también buscará signos de vida antigua, incluido el agua y el hielo del subsuelo, utilizando un radar de penetración terrestre durante su exploración de 90 días de la superficie marciana.

Los científicos chinos pretenden llevar a cabo investigaciones sobre la composición material de la superficie de Marte o las características del clima.

