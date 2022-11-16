Rusia califica de histérica la reacción de la OTAN por misil en Polonia

Rusia calificó de histérica la reacción de Polonia y de otros países de la OTAN al incidente del misil que impactó territorio polaco, e insistió en que el cohete fue identificado como un proyectil antiaéreo S-300.

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que ninguno de sus misiles impactó a menos de 35 kilómetros de la frontera de Polonia.

Añadió que las fotos con los restos del misil mostraron que se trataba de un arma de defensa aérea S-300 utilizada por Ucrania.

"Las fotos publicadas en la tarde del 15 de noviembre en Polonia de los restos encontrados en el pueblo de Przewodow son inequívocamente identificadas por especialistas de la industria de defensa rusa como elementos de un misil guiado antiaéreo del sistema de defensa aérea S-300 de la aviación ucraniana", dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov.

El Ministerio de Defensa ruso también aseveró que sus tropas no atacaron ningún objetivo civil en Kyiv durante los ataques masivos del martes en todo el país, sino que culparon a los sistemas de defensa aérea ucranianos.

Estados Unidos considera poco probable que el misil sea ruso

Joe Biden, presidente de Estados Unidos (EU), informó este miércoles que es poco probable que sea ruso el misil que impactó en Polonia el pasado martes, causando la muerte de dos personas.

"Hay información preliminar que refuta eso. No quiero decir eso hasta que lo investiguemos por completo, pero es poco probable en la línea de la trayectoria de que fue disparado desde Rusia, pero ya veremos", dijo Biden a los miembros de la OTAN.

El incidente en Polonia ocurrió cuando las tropas de Moscú dispararon decenas de misiles contra ciudades ucranianas, un ataque considerado el de mayor impacto desde el inició del conflicto.

El misil cayó en Przewodow, un pueblo que se localiza a unos seis kilómetros de la frontera de Polonia con Ucrania. Las víctimas que dejó la explosión era dos hombres que se encontraban en la granja donde cayó el misil.

OTAN informó que el misil puede ser de defensa ucraniana

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, informó este miércoles que la explosión en Polonia pudo ser causada por un misil de defensa ucraniano y no un ataque deliberado por parte de las tropas de Putin.

Sin embargo, la OTAN dijo que al final Rusia es responsable porque comenzó la guerra.