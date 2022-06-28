Turquía retira veto a Finlandia y Suecia para ser parte de la OTAN

Turquía levantó el martes su veto a la candidatura de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN, después de que los tres países acordaron proteger la seguridad de los otros, poniendo fin a un drama de semanas que puso a prueba la unidad de la alianza ante la invasión rusa de Ucrania.

El acuerdo se dio tras cuatro horas de conversaciones justo antes de que comenzara la cumbre de la OTAN en Madrid, evitando un embarazoso estancamiento en la reunión que tiene como objetivo mostrar resolución contra Rusia, ahora vista por la alianza liderada por Estados Unidos como una amenaza directa a la seguridad en lugar de un posible adversario.

El acuerdo significa que Helsinki y Estocolmo pueden seguir adelante con su solicitud de adhesión a la alianza, consolidando lo que va a ser el mayor cambio en la seguridad europea en décadas y mientras los países nórdicos, durante mucho tiempo neutrales, buscan la protección de la OTAN.

"Nuestros ministros de Asuntos Exteriores han firmado un memorando trilateral que confirma que Turquía apoyará la invitación de Finlandia y Suecia para convertirse en miembros de la OTAN", declaró el presidente finlandés Sauli Niinisto en un comunicado.

"Los pasos concretos de nuestra adhesión serán acordados por los aliados de la OTAN durante los próximos dos días, pero la decisión es inminente", agregó.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la presidencia de Turquía confirmaron el acuerdo tras las conversaciones entre el jefe de la OTAN, el presidente turco Tayyip Erdogan, la primera ministra sueca Magdalena Andersson y Niinisto.

El primer ministro británico, Boris Johnson, tuiteó: "Fantásticas noticias en el inicio de la cumbre de la OTAN. La adhesión de Suecia y Finlandia hará que nuestra brillante alianza sea más fuerte y segura".

Stoltenberg dijo que los 30 líderes de la OTAN convocarían ahora a Finlandia, que comparte una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, y a Suecia a unirse a la OTAN y que se convertirían en "invitados" oficiales. "La puerta está abierta: el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN se producirá", agregó.

Sin embargo, incluso con la invitación formal concedida, los parlamentos de los aliados de la OTAN deben ratificar la decisión, un proceso que podría llevar a un año.

🆕 Türkiye 🇹🇷, Finland 🇫🇮, and Sweden 🇸🇪 sign agreement paving the way for Finnish and Swedish #NATO membership#NATOSummit — NATO (@NATO) June 28, 2022

Turquía contra la adhesión de Suecia y Finlandia

Las principales exigencias de Ankara eran que los países nórdicos dejen de apoyar a los grupos militantes kurdos presentes en su territorio, y que levanten sus prohibiciones a algunas ventas de armas a Turquía.

Stoltenberg dijo que los términos del acuerdo implican que Suecia intensifique el trabajo sobre las solicitudes de extradición de militantes sospechosos por parte de Turquía y que se modifique la legislación sueca y finlandesa para endurecer su enfoque hacia ellos. Agregó que Suecia y Finlandia levantarían sus restricciones a la venta de armas a Turquía.

Ankara ha expresado su profunda preocupación por el hecho de que Suecia haya dado cobijo a lo que califica de militantes del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que se alzó en armas contra el Estado turco en 1984. Estocolmo niega la acusación.

El comunicado de la presidencia turca dijo que el acuerdo alcanzado el martes significaba "la plena cooperación con Turquía en la lucha contra el PKK y sus afiliados".

El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que habló con Biden el martes por la mañana, antes de la reunión prevista en Madrid.

Destacó que discutirá con Biden la adquisición por parte de Ankara de sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia -que provocaron la imposición de sanciones estadounidenses- y una solicitud de compra de 40 aviones F-16 y kits de modernización de Washington, así como otras cuestiones bilaterales.

En la región nórdica más amplia, Noruega, Dinamarca y los tres Estados bálticos ya son miembros de la OTAN. La invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, que según Moscú es una "operación especial", contribuyó a anular décadas de oposición a la adhesión a la OTAN en Suecia.